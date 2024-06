WRC | Rally Polonia: trionfa Kalle Rovanpera

Kalle Rovanpera coglie una vittoria sensazionale davanti al compagno di squadra Elfyn Evans e al francese Adrien Fourmax su Ford Puma nel Rally di Polonia. Nonostante Rovanpera sia stato chiamato all'ultimo minuto per sostituire Ogier, il campione del mondo ha saputo limitare i danni il venerdì, per poi gettare le fondamenta del successo il sabato.

Cronaca

Protagonista di giornata è il rientrante Ott Tanak nella prestazione del Super Sunday. Per lui undici punti racimolati e tempi eccellenti nelle varie prove della domenica, portando a casa subito le prime due stage poi quattro punti nella PowerStage. Kalle Rovanpera (che guadagna tre punti in PowerStage) ha tenuto testa a Tanak durante la mattinata, rinforzando così il proprio vantaggio.

Elfyn Evans chiude il Rally di Polonia in seconda posizione, portando a termine una campagna regolare, corsa in maniera intelligente: peccato per la sfortunata PowerStage, dove ha forato una gomma. Terzo posto per Fourmaux, che conquista il terzo podio stagionale per M-Sport. Anche in questo caso possiamo parlare di una condotta piuttosto regolare.

Quarto posto per Neuville, che risale la classifica e fa il pieno nella PowerStage, davanti a Martins Sesks, al suo debutto sulla Puma Rally1. Sesto posto per Andreas Mikkelsen: protagonista il venerdì e il sabato, durante la prova speciale Gmina Mragowo 1, colpisce una banchina danneggia una ruota. Il terzo posto, alla portata per il norvegese, va in fumo e si tramuta, per l'appunto, in sesta posizione. Chiudono la top10 Munster, Katsuta, Pajari e Solberg.

Va notato che Sami Pajari conquista la vittoria nella classifica WRC2 davanti allo svedese Oliver Solberg. Terzo posto per Robert Virves, autore di una furiosa rimonta. Il WRC si appresta ad andare in Lituania per la prossima tappa del Mondiale.

Risultati e classifica provvisoria

POS. PILOTA/NAVIGATORE VETTURA TEMPO/DISTACCO 1 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid 2h33'07”6 2 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid +28"3 3 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 Hybrid +42"7 4 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 Hybrid +1'10"8 5 Sesks/Francis Ford Puma Rally1 +1'47"0 6 Mikkelsen/Eriksen Hyundai i20 N Rally1 Hybrid +2'16"6 7 Munster/Louka Ford Puma Rally1 Hybrid +2'18"0 8 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid +2'26"7 9 Pajari/Malkonen Toyota GR Yaris Rally2 +7'50"7 10 Solberg/Edmondson Skoda Fabia RS Rally2 +8'12"7

Luca Colombo