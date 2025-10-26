Euro 4 | Monza, gara 2-3: Nakamura Berta campione con due vittorie

A Monza è stato emanato l’ultimo verdetto per i campionati ACI 2025. Il nuovo campione della Euro 4 Championship è Kean Nakamura Berta, con il pilota Prema che va così a completare la doppietta dopo il titolo nella F4 Italia. Per il nipponico determinante le due vittorie conquistate nelle altrettante gare disputate alla domenica per piegare Gustavo Gomez nel duello finale per la corona.

Gara 2: dominio Nakamura Berta, Gomez rimane in lotta per un solo punto

Kean Nakamura Berta aveva ripreso da doveva aveva lasciato ieri, dominando gara 2 dall’inizio alla fine. Per il pilota giapponese di Prema Racing è stato il terzo successo stagionale ottenuto in una corsa molto divertente dai tanti duelli condizionata solamente da due Safety Car di cui la prima per il ritiro di Bonsal causa rottura della sospensione anteriore destra sul cordolo di curva 1 e l’ultima proprio nei giri conclusivi per l’incidente tra Vinci e Dupe alla prima Variante che ha costretto la direzione gara a terminare la corsa sotto regime di SC.

Dietro a Kean, Gustavo Gomez fa il suo e chiude in seconda posizione: così il brasiliano di US Racing è rimasto a -24 da Nakamura Berta, rimandando così la festa del pilota nipponico in gara 3. Completa il podio un Reno Francot (PHM Racing) che così ha consolidato la terza posizione in classifica piloti su Sebastian Wheldon (Prema), quarto e reduce dalla penalità in gara che lo ha retrocesso all’ottavo posto. Quinta posizione per un Newman Chi (Prema) che vince la gara dei rookie, seguono Andrija Kostic, Kabir Anurag (entrambi con US Racing), Maksimilian Popov (Van Amersfoort Racing), Salim Hanna (Prema) e Andy Consani (R-ACE GP) per la zona punti.

CLASSIFICA DOPO GARA 2: Nakamura Berta 156, Gomez 132, Francot 96, Wheldon 87, Powell 75

Credits: ACI Sport

Gara 3: Kean completa l’opera con un’altra vittoria, primi punti per Maccagnani

A Nakamura Berta serviva solo un punto per diventare campione e il nipponico ha risposto portandone a casa ben 18: così il portacolori Prema ha portato a casa la sua quarta vittoria e ha festeggiato, finalmente, la conquista del titolo E4 dopo un 2025 da assoluto protagonista. Dietro a lui il suo compagno Salim Hanna che finisce secondo e si prende la vittoria tra i rookie (mentre Bondarev si prende il titolo di categoria), mentre il podio è stato completato da Kabir Anurag della US Racing davanti al suo compagno Gustavo Gomez.

Quinto posto per Sebastian Wheldon (Prema) che finisce davanti in gara a Reno Francot (PHM Racing) ma non riesce a superarlo in classifica piloti per il podio iridato, finendo così dietro all’olandese di soli 7 punti. Settima posizione per Alex Powell (R-ace GP), segue un ottimo Niccolò Maccagnani che si prende l’ottavo posto e i primi punti in carriera sulla monoposto di BVM Racing. Completano la zona punti Arjen Kraling (US Racing) e Dante Vinci (Van Amersfoort Racing) in una gara segnata anch’essa da due Safety Car di cui la prima ad inizio gara per l’incidente tra Ruta e Cortes che ha portato entrambi fuori alla Lesmo 2.

CLASSIFICA DOPO GARA 3: Nakamura Berta 181, Gomez 144, Francot 104, Wheldon 97, Powell 82

Credits: ACI Sport

Da Monza – Andrea Mattavelli