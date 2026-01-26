WorldSBK | Yamaha presenta la sua line-up per il 2026

Con rinnovate speranze e diversi cambiamenti nella propria line-up, Yamaha Motor Europe ha svelato la sua squadra per la stagione WorldSBK 2026. Stesso colore blu e sponsor che escono (Monster Energy) ed entrano (DP World) sulle carene, ma tante aspettative per la Casa di Iwata che, così come negli scorsi anni, schiererà quattro YZF-R1 ufficiali in griglia per la coppia factory composta da Andrea Locatelli e da Xavi Vierge e per il duo del team GRT con Remy Gardner e Stefano Manzi, in una line-up piena di talento e potenziale.

Locatelli: “Obiettivo finire nella top 3”; Vierge: “Amore a prima vista con la R1”

Dopo essere tornata al terzo posto nelle classifiche team e marchi lo scorso anno, Yamaha punta a ridurre ancora di più il gap da Ducati e BMW. Per farlo, il team ufficiale gestito da Crescent Racing in collaborazione con la divisione europea della Casa di Iwata ha presentato una line-up di piloti rinnovata, con Andrea Locatelli che è stato riconfermato per il sesto anno dopo un 2025 che lo ha visto conquistare la sua prima vittoria di carriera in Superbike ad Assen e sfiorare il terzo posto nella classifica piloti.

Credits: Yamaha Motor Europe

Proprio il podio iridato sarà l'obiettivo per il bergamasco che spera in una ulteriore crescita della moto:

So che non è mai facile, perché i nostri competitors lavorano. Lavoro da molto tempo con Yamaha e ora conosco la R1 sia da dentro che da fuori, comprese le sue forze e i punti dove dobbiamo migliorare. Il fatto che continuino a lavorare per capitalizzare sul nostro potenziale è impressionante e avere un nuovo compagno in Xavi ci aiuterà a spingere l'un l'altro per massimizzare e migliorare il pacchetto. Il nostro obiettivo sarà quello di lottare per podi e vittorie e di finire nella top 3 di campionato che abbiamo sfiorato lo scorso anno. Io credo in questo progetto e so che se faremo un buon lavoro come team insieme a Yamaha, ci riusciremo.

Insieme a lui ci sarà un Xavi Vierge che arriva alla Yamaha nel ruolo importante di sostituto di Jonathan Rea. Lo spagnolo, che con la Honda ha raccolto solo un podio in quattro anni, ha chiuso al settimo posto di classifica nella stagione 2025 delle derivate di serie, mostrandosi spesso come il pilota di riferimento del team HRC rispetto a Lecuona. Il classe 1997 di Barcellona si è detto entusiasta di affrontare la stagione con la nuova moto dopo gli ottimi feeling scaturiti dai primi test:

Sono lieto di essermi unito alla Yamaha in un progetto vincente: questo team ha raggiunto grandissimi risultati nel passato e sono ancora affamati. Con la loro R1 è stato amore a prima vista, mi sono sentito subito molto comodo con la moto e si adatta al mio stile di guida. Anche il primo feeling con il team è stato molto positivo, mi hanno fatto sentire a casa ed era proprio ciò di cui avevo bisogno. Dunque è stato un inizio positivo, ma ovviamente sono solo i primi test quindi dovremo rimanere con i piedi per terra. Potrò imparare una cosa o due da Loka, dato che è nel team da cinque anni e ha portato per loro grandi risultati, mentre per quanto mi riguarda punto ad arrivare a lottare la davanti il più presto possibile.

GRT, Gardner: “Fiducioso sulla stagione”; Manzi: “Punto a migliorare dopo ogni sessione”

Stesso discorso per il team GRT che usufruirà ancora una volta di due moto alla pari dei piloti factory, di cui una per l'iridato Moto2 2021 Remy Gardner che rimarrà con la squadra italiana per provare a far progressi e lottare spesso per un podio finora raggiunto solo ad Assen sia nel 2024 che in 2025 da alti e bassi.

Credits: Yamaha Motor Europe

Il figlio d'arte australiano auspica dunque che il suo quarto anno nelle derivate di serie possa essere più fortunato per lui:

Non vedo l'ora di ritornare e di cominciare una nuova stagione. Con questo team ho una grande alchimia e so che insieme possiamo raggiungere risultati importanti. Il 2025 è stato un anno molto impegnativo, abbiamo cominciato bene e conquistato il podio ad Assen, ma poi le cose si sono fatte difficili nella seconda metà di stagione con alcuni sfortunati incidenti. Ora mi sento bene e sono fiducioso che potremo avere una buona stagione insieme, lottando nella parte alta e crescendo round dopo round.

Insieme a lui si unirà Stefano Manzi, fresco di titolo nella Supersport con la R9 della Ten Kate Racing, per una coppia da osservare per il 2026. Il pilota di Rimini, arrivato dal paddock SBK con 10 anni di esperienza nel Motomondiale, si è detto pronto ad affrontare il suo primo anno nel mondiale delle derivate di serie, non fissando alcun obiettivo stagionale se non quello di crescere gara dopo gara:

Sono eccitato di competere in Superbike per la mia stagione di debutto. Il feeling durante i primi test è stato positivo sia con la moto che con il team quindi non vedo l'ora di iniziare. So che il livello nella WorldSBK è estremamente alto, quindi affronteremo questo impegno passo dopo passo, focalizzandoci nel migliorare ad ogni sessione. Voglio ringraziare il team GRT e Yamaha per questa grande opportunità, sono fiducioso che riusciremo a fare un buon lavoro insieme.

Andrea Mattavelli