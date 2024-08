WorldSBK | Portimão, Superpole: cinquina di Razgatlıoğlu, Petrucci chiude la prima fila

Con il crono di 1:39.783 Toprak Razgatlıoğlu centra la quinta Superpole della stagione WorldSBK, arrivando ad un passo dal record del tracciato appartenente a Jonathan Rea. Al momento Razgatlıoğlu ha centrato 15 podi, di cui 12 vittorie in stagione e a Portimão si prepara a dare un altro strappo a Bulega nel mondiale. In entrambi i run della qualifica Toprak è sempre stato avanti: già nel primo tentativo il turco si era piazzato davanti a tutti, vantando anche di essere l'unico ad esser sceso sotto al muro del 1:40. Gli unici ad avvicinarsi sono stati Alex Lowes e Danilo Petrucci, che chiudono la prima fila.

Razgatlıoğlu imprendibile, Lowes e Petrucci liete sorprese

Toprak Razgatlıoğlu piazza la sua M1000 RR davanti alla Kawasaki di Alex Lowes e alla Ducati di Danilo Petrucci. Al turco è bastato il primo giro lanciato per mettersi al comando delle operazioni e non lasciarlo fino alla bandiera a scacchi. Il pilota BMW ha così smentito ogni dubbio dopo i problemi tecnici che lo hanno fermato nella giornata di ieri. Seconda posizione per un Lowes che sta finalmente germogliando in questa stagione, ottenendo a Portimão il suo miglior risultato stagionale. Il distacco dall'alieno vestito di nero, rosso e blu monta a 104 millesimi e il pilota Kawasaki può ritenersi più che soddisfatto della sua prestazione. Completa la prima fila l'italiano Danilo Petrucci, per lui solamente 180 millesimi dalla Superpole e circa 80 dalla “verdona” di Lowes. Danilo è carico per questo weekend: leader del venerdì e delle prove di questa mattina, da lui ci si aspetta molto in quel di Portimão.

Ducati Aruba fuori dalla prima fila

Una prestazione difficile da giudicare buona da parte delle Ducati ufficiali del team Aruba.it Racing. Nicolo Bulega scatterà quarto, aprendo dunque la seconda fila, per la gara di questa sera alle ore 19 e sarà costretto all'inseguimento di Toprak per non perdere troppi punti in ottica mondiale. Al momento sono 64 le lunghezze che dividono Nicolò da turco: l'italiano è quindi costretto a fare meno errori possibili per rimanere agganciato alla sua BMW.

Difficoltà anche per Alvaro Bautista: lo spagnolo, vicino di box di Bulega, non ha trovato una prestazione eccellente nella Superpole di Portimão. Anche lui scatterà dalla seconda fila ma lo farà da fanalino di coda: sesta posizione per lui alle spalle della BMW di Michael Van Der Mark (5°), il quale conferma la grande crescita della M1000RR anche sul tracciato portoghese.

Yamaha e Gerloff in top 10, Iannone lontano

Le prime Yamaha compaiono in settima ed ottava posizione, rispettivamente con Andrea Locatelli e Jonathan Rea. L'italiano non è riuscito a scavalcare il bi-campione per solamente 25 millesimi e tra sé e il suo compagno di team ha messo solamente 12 millesimi. Una Yamaha non molto competitiva sul circuito portoghese, ma nonostante tutto piazza tre moto in top 10 grazie anche alla 10ª piazza di Dominique Aegerter.

Garrett Gerloff piazza la terza BMW all'interno della top 10, rincorrendo la Yamaha di Aegerter. In undicesima e dodicesima posizione le Kawasaki di Tito Rabat e Axel Bassani, con l'italiano che partirà alle spalle dello spagnolo per solamente 20 millesimi. Andrea Iannone scende in quindicesima posizione con Ducati Go Eleven, il quale sarà chiamato ad una rimonta importante nel corso di Gara 1. È 17° Michael Ruben Rinaldi sulla Panigale targata Motocorsa.

WorldSBK | Portimão: i risultati della Superpole

I risultati della Superpole sul circuito di Portimao della WorldSBK. Credits: www.worldsbk.com

Fabrizio Giuseppe Pignatelli

Leggi anche: WorldSBK | Portimão: Petrucci leader di una classifica compattissima