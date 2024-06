WEC | Ottima prima volta per Lamborghini alla 24h Le Mans

Lamborghini ha concluso al 10mo posto la prima 24h Le Mans della propria storia con la SC63 #63 di Mirko Bortolotti/Daniil Kvyat/Edoardo Mortara. Il tridente si è inserito nella prima metà dello schieramento dopo una prova impeccabile, senza errori o problemi.

Top10 importantissima a Le Mans per Lamborghini

L'esordio sul ‘Circuit della Sarthe' è stato più che mai positivo da parte del marchio bolognese che prima del week-end appena trascorso non aveva mai disputato una competizione di ventiquattro ore. Dei segnali positivi si erano già riscontrati a Sebring, una positiva conferma è arrivata in Francia dopo un lungo cammino iniziato dalla 1812km in Qatar dello scorso marzo.

Il brand bolognese ha disputato un week-end in crescendo mostrando un'ottima resistenza nonostante la ‘minima’ conoscenza del proprio prototipo. In meno di un anno, il lavoro svolto è stato semplicemente incredibile per Lamborghini ed Iron Lynx, protagonisti assoluti di un programma sportivo più che mai interessante.

Debutto positivo per la SC63 alla 24h Le Mans - Credits: Lamborghini

Rouven Mohr, Lamborghini Chief Technical Officer, ha riportato in una nota:

Sono entusiasta del nostro debutto a Le Mans: è stata la prima volta in assoluto di Lamborghini qui alla 24 Ore ed entrambe le vetture hanno terminato la gara e, una di queste, ha addirittura raggiunto la top-10. Inoltre, in LMGT3, abbiamo ottenuto una top-5 con Iron Dames, che conferisce una visibilità maggiore al nostro brand. Congratulazioni a tutti!



Gioia anche per Mirko Bortolotti, uno dei primi a guidare la SC63:

Prima di tutto, sono estremamente orgoglioso di tutte le persone coinvolte in questo progetto: Lamborghini, Iron Lynx, Ligier, i miei compagni di squadra, tutti i meccanici e gli ingegneri. Abbiamo lavorato duro in questi ultimi mesi, siamo riusciti a concludere la gara con entrambe le auto al debutto e a conquistare una top-10. Dobbiamo essere felici di quanto abbiamo fatto, sappiamo che possiamo ancora migliorare, ma ora godiamoci questo fantastico risultato e concentriamo sui prossimi passi da fare.

Tappa a Le Mans per crescere

Le Mans è stato il primo traguardo della SC63 che ora è pronta per crescere nel Mondiale e parallelamente già in North America nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Già questo week-end vi sarà la 6h del Glen, un test importante dopo quanto di buono mostrato in Francia o lo scorso marzo in quel di Sebring in Flordia.

Sono ancora tanti i passi da fare per il prototipo tricolore che in ogni caso lascia Le Mans con un voto positivo. Raggiungere la Top10 al debutto con 23 auto in azione non era una missione scontata, un target che pochi possono vantare.

Da Le Mans - Luca Pellegrini