WEC | 6h San Paolo, qualifiche: Toyota monopolizza la prima fila, Bovy al top in GT

6h San Paolo, qualifiche: 1-2 Toyota

Doppietta Toyota contro il cronometro con Kobayashi capace di precedere per 122 millesimi il riferimento di Buemi. L'auto #7 scatterà quindi pochi metri avanti alla gemella #8, i prototipi nipponici scatteranno quindi avanti alla Porsche ufficiale #5 di Matt Campbell ed alla Cadillac #2 di Alex Lynn.

Quinto posto per Porsche Penske Motorsport #6 con Kevin Estre, il transalpino ha beffato Antonio Fuoco (Ferrari #50) e la 963 privata Hertz JOTA di Callum Ilott. Il britannico ha beffato il teammate Jenson Button #38, la coppia si è imposta su Alessandro Pier Guidi (Ferrari #51) e su Robin Frijns (BMW #20).

Alpine, Peugeot e AF Corse Ferrari #83 out dalla Q2

La prima sessione ha escluso dai giochi le due Alpine, le due Peugeot e la Ferrari #83 AF Corse. La prima casa citata ha ottenuto l'11mo crono con il prototipo #36, presente davanti alla Porsche 963 #99 Proton Competition ed alla gemella #35.

Niente parte conclusiva delle qualifiche anche per la BMW #20, presente domani con un piccolo scarto nei confronti della Ferrari #83 AF Corse e le due Peugeot. La #94 ha battuto la gemella #93, Lamborghini #63 ed Isotta Fraschini #11 concluderanno nell'ordine lo schieramento delle Hypercar.

6h San Paolo, qualifiche LMGT3: Bovy in pole x2

Seconda pole stagionale dopo il risultato di Spa-Francorchamps per Sarah Bovy. La belga di Iron Dames Lamborghini #85 ha dominato al scena in Q1 prima di ripetersi in Q2, l'atleta che settimana scorsa ha vinto la 4h di Imola ha battuto Alex Malykhin (Pure Rxcing Porsche #92) con ben 3 decimi di margine.

United Autosports McLaren ha monopolizzato la seconda fila con Joshua Caygill #95 davanti a James Cottingham #59, la coppia si è imposta sul vincitore della 24h Le Mans 2024 Yasser Shahin (Manthey EMA Porsche #91), Darren Leung (Team WRT BMW #31) e François Heriau (VISTA AF Corse Ferrari #55).

TF Sport Corvette #81, Heart of Racing Aston Martin #27 concludono la Top10 davanti alla seconda Ferrari 296 GT3 VISTA AF Corse, out nel corso delle qualifiche dopo un testacoda in curva 4 da parte di Thomas Flohr.

Niente Top10 per la BMW #46 Team WRT, presente in 12ma posizione alle spalle della Ford Mustang #77 Proton Competition. Decisamente più attardati gli altri protagonisti, compreso il rientrante Christian Ried (Proton Competition Ford #88).

