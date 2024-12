ALMS | 4h Sepang, gara-1: RD Limited batte AF Corse per 55 millesimi!

RD Limited vince al debutto nell'Asian Le Mans Series 2024/25 nella gara-1 di Sepang con soli 55 millesimi di vantaggio sull'Oreca 07 Gibson LMP2 #83 AF Corse. Fred Poordad/Tristan Vautier/James Allen si impongono nei confronti di François Perrodo/Mathieu Vaxiviere/Alessio Rovera, in rimonta nell'ultimo decisivo stint.

Ferrari sigla una bellissima tripletta in GT con Esteban Masson/Daniel Serra/Yudai Uchida (Car Guy #57) davanti alla 296 GT3 #51 AF Corse ed alla vettura #74 di Kessel Racing, mentre in LMP3 festeggia Ultimate #35 con Matteo Quintarelli/Bence Valint/Stéphane Lémeret.

Tante bandiere gialle nella prima fase della 4h Sepang 2024

Giogio Roda (Proton Competition #22) e Patrick Byrne (AF Corse Ferrari #50) si sono divisi la prima posizione nelle fasi iniziali della 4h Sepang, prima delle due prove malesi valide per il noto campionato asiatico dedicato alle GT ed ai prototipi.

Ogni ipotetico allungo da parte della coppia citata è stato interrotto da una Safety Car e da ben tre Virtual SC che hanno segnato le prime due ore della manifestazione.

Dopo un problema per la Ferrari 296 GT3 #28 Absolute Racing, ferma in curva 1 dopo un contatto con la Rossa #57 Car Guy Racing #57, tre Virtual SC sono state inserite in successione per tre distinti problemi sul tracciato.

Un contatto tra la Prime Speed Sport Lamborghini #42 e Car Collection Porsche #21 ha preceduto l'uscita di pista della Ligier LMP3 #34 Inter Europol Competition. La squadra polacca ha successivamente perso anche la Ligier #43, out in seguito ad un errore in frenata nell'ultima curva.

Steve Brooks ha sbagliato la staccata finendo per colpire la Mercedes AMG GT3 EVO #16 Winward Racing e la Porsche 911 GT3-R #10 targata Manthey.

RD Limited vs AF Corse fino alla fine

Alessio Rovera e James Allen sono balzati in prima e seconda piazza, rispettivamente con AF Corse #83 ed RD Limited #30. La coppia ha fatto la differenza nel primo momento dell'evento in regime di assoluta green flag, l'italiano e l'australiano hanno allungato progressivamente nei confronti di Algarve Pro Racing #25 ed DKR Engineering #3.

AF Corse e RD Limited hanno iniziato a sfidarsi a distanza, la squadra di Amato Ferrari ha messo pressione ai francesi che hanno anticipato di molto l'ultima sosta ai box. La struttura di Romain Rumas ha quindi iniziato a gestire il carburante nel finale, permettendo quindi il rientro dell'auto tricolore campione in carica ELMS PRO AM 2023 e 2024.

Tristan Vautier non ha concesso errori, ma nel giro finale ha dovuto fronteggiare Matthieu Vaxiviére per la vittoria. L'alfiere di RD Limited ha perso il primato alla penultima curva, l'ex volto della NTT IndyCar Series ha restituito il favore all'ultima piega approfittando di un piccolo errore dell'ex pilota ufficiale Alpine per il FIA World Endurance Championship.

RD Limited ha vinto per la prima volta in ALMS con 55 millesimi di scarto su AF Corse. La coppia ha preceduto Alex Malykhin/Harry King/Louis Deletraz (Pure Rxcing #91), mai in lotta nel finale per il primato.

Algarve Pro Racing segue nell'ordine davanti a Nielsen Racing #24, mentre dobbiamo scendere in sesta piazza per trovare la seconda unità del team portoghese.

1-2-3 Ferrari in GT

Tripletta Ferrari in GT3 con Esteban Masson/Daniel Serra/Yudai Uchida (Car Guy #57) a segno con margine nei confronti di Custodio Toledo/Cedric Sbirrazzouli/Riccardo Agostini (AF Corse #51) e Dudtin Blattner/Ben Tuck/Dennis Marshall (Kessel Racing #74 ).

Tripletta 296 GT3

Ferrari ha fatto selezione nel cuore della competizione dopo le tante bandiere gialle che hanno segnato le prime battute della manifestazione. Riccardo Agostini si è trovato leader con la Ferrari 296 GT3 #51, l'italiano ha provato a tenere testa alla Rossa #57 Car Guy Racing di Esteban Masson.

AF Corse ha dovuto arrendersi a Car Guy nel corso dell'ultima ora dopo aver completato l'ultima sosta ai box. Daniel Serra ha gestito alla perfezione il primato dopo aver ereditato il comando dalla 296 GT3 #51 di Cedric Sbirrazzouli.

Car Guy ottiene quindi la prima affermazione della stagione beffando AF Corse e l'auto #74 Kessel Racing di Dennis Marschall/Dustin Blattner/Ben Tuck.

Niente da fare per Manthey EMA Porsche #92 che ha tagliato il traguardo in quarta posizione. L'auto tedesca si è collocata davanti a AF Corse Ferrari #28, Winward Racing Mercedes #81, Proton Competition Porsche #60 e 2 Seas Motorsport Mercedes #12.

Ultimate al top in LMP3

Menzione speciale anche per la classe LMP3 con l'affermazione dalla pole per Matteo Quintarelli/Bence Valint/Stéphane Lémeret. Il tridente svetta per l prima volta in ALMS dopo una gestione perfetta delle quattro ore d'azione.

Podio per Mark Patterson/Andreas Fjordbach/Seth Lucas (High Class Racing #20) e Alex Bukhantsov/Danial Frost/James Winslow (Graff Racing #7) al termine di una race-1 che ha visto in netta difficoltà le due Oreca di Inter Europol Competition.

AGGIORNAMENTO ORE 15.30 - 7/12/2024 - La # 74 Kessel Racing Ferrari 296 GT3 ha perso il podio nel post gara, Marschall ha guidato più del tempo previsto. La Rossa è stata retrocessa in sesta piazza, il podio è stato quindi siglato dalla #92 Manthey EMA Porsche 911 GT3-R.

Domani alle 7.00 AM italiane la race-2, sempre in quel di Kuala Lumpur.

Luca Pellegrini