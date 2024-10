WEC | Porsche ad un passo dal doppio titolo?

Porsche Penske Motorsport è ad un passo dal vincere il titolo piloti e quello costruttori nel FIA World Endurance Championship. Il marchio tedesco sfida Toyota e Ferrari nell’ultima competizione della stagione dopo sette round quasi perfetti.

Il francese Kevin Estre, il belga Laurens Vanthoor ed il tedesco André Lotterer, in uscita dal progetto Porsche al termine del campionato vantano ben 150p nella classifica piloti contro i 115p di Antonio Fuoco /Miguel Molina / Nicklas Nielsen (Ferrari #50) ed i 113 di Kamui Kobayashi/Nyck de Vries (Toyota GR #7).

Porsche pronta per vincere due titoli

Più avvincente la situazione nella classifica costruttori con Porsche in vetta con 161p contro i 151p di Toyota GR ed i 134p di Ferrari. Tutto può cambiare velocemente nell’epilogo arabo che come sempre regalerà più punti rispetto al solito vista al durata di otto e non di sei ore come consuetudine.

Porsche ha disputato una stagione sempre al vertice sbagliando davvero poco con l’auto #6. L’equipaggio citato è l’unico che ha vinto due volte quest’anno tra Lusail e Fuji prima di confermarsi sul podio a Spa-Francorchamps ed in quel di Imola. Importantissimo anche il secondo posto di San Paolo oltre al podio sfiorato nella 24h Le Mans alle spalle della Ferrari #51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi.

La costanza ha premiato l’auto #6 che già in Giappone ha ipotecato il titolo piloti. L’unica opzione per i rivali è di fatto quella di vincere e sperare successivamente in una vera e propria sconfitta da parte dei tedeschi all’esterno della Top10 (obiettivo non sempre scontato con 18 auto in pista).

Le parole da ‘casa Porsche’

Laurens Vanthoor ha riportato in una nota alla vigilia del fine settimana:

Ci aspetta un weekend incredibilmente emozionante. Considerando la classifica del campionato, si potrebbe pensare che tutto sia concluso, ma non è assolutamente così! La classifica è ancora molto aperta visti i punti extra per la 8h di sabato. L'anno scorso, non siamo stati particolarmente forti in Bahrein. Tuttavia, abbiamo capito esattamente il motivo della nostra performance. Vincere il campionato sarebbe un sogno assoluto che si avvera per tutti nel team.

Non poteva mancare il commento da parte di Thomas Laudenbach, Vice President Porsche Motorsport.

l nostro team ha trasformato il calcio di rigore nella lotta per il titolo IMSA. Ora vogliamo anche vincere il campionato FIA WEC. Siamo migliorati notevolmente nel secondo anno del nostro programma globale e abbiamo sfruttato al meglio le nostre opportunità. Non mi aspetto niente di meno dal prossimo weekend di gara in Bahrein. Se affrontiamo la nostra missione con la stessa concentrazione e coerenza dei round precedenti, allora raggiungeremo il nostro obiettivo: campioni del mondo 2024 nelle categorie costruttori e piloti

Luca Pellegrini