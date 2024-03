MotoGP | GP Qatar, Sprint: vince Martín, solo quarto Bagnaia

Sotto le luci di Lusail, la MotoGP riparte nel segno di Jorge Martin: è lui, infatti, a trionfare nella Sprint Race del GP del Qatar, che precede due ottimi Brad Binder e Aleix Espargarò, rispettivamente secondo e terzo. Ai piedi del podio Francesco Bagnaia, quarto al traguardo davanti a un ritrovato Marc Marquez, quinto.

Martin re delle Sprint, tre costruttori sul podio

Anno nuovo, vecchia storia: le Sprint Race continuano ad avere un solo re, Jorge Martin. Lo spagnolo è il vincitore (nonché dominatore) della prima gara veloce della stagione, la sua decima in carriera. Il miglior inizio possibile per ‘Martinator’, che si conferma uno specialista del format.

Come detto, sul podio troviamo anche due consistenti Brad Binder (KTM) e Aleix Espargarò (Aprilia), che chiudono la Sprint Race rispettivamente in seconda e terza posizione, con quest'ultimo grande protagonista nelle fasi finali. A subire il ritorno del ‘Capitano’ di Aprilia sono stati Francesco Bagnaia, quarto, e Marc Marquez, quinto e apparentemente molto a suo agio sulla Ducati del team Gresini.

Solo sesto Enea Bastianini, a lungo insieme al gruppo di testa ma mai realmente in grado di poter provare l'attacco decisivo. A seguire troviamo un'altra Ducati, quella di Alex Marquez, settimo, che precede un ottimo Pedro Acosta, ottavo, al suo debutto assoluto in top class. Chiudono la top ten Maverick Viñales e Jack Miller, rispettivamente nono e decimo al trdguardo.

VR46 arretrata, Yamaha e Honda nel baratro

Una Sprint Race in ombra per i piloti del team VR46: Marco Bezzecchi chiude in undicesima posizione, mentre Fabio Di Giannantonio è protagonista di una brutta (e pericolosa) caduta nelle fasi iniziali che lo mette fuori dalla corsa.

Non cambia la musica per Yamaha, ancora in difficoltà: Fabio Quartararo è solamente dodicesimo, mentre il compagno Alex Rins chiude addirittura in diciassettesima posizione. Tra i due si piazzano, nell'ordine, i due portacolori del team Aprilia Trackhouse, Miguel Oliveira e Raul Fernandez, e i due hondisti Joan Mir (HRC) e Johann Zarco (LCR).

Sprint Race totalmente da dimenticare per Franco Morbidelli (Pramac) e Luca Marini (Honda HRC), che chiudono rispettivamente in ventesima e ventunesima posizione, ovvero penultimo e ultimo.

MotoGP | I risultati della Sprint Race

L'ordine di arrivo della Sprint Race di MotoGP | Credits: Mototiming Live

Giorgia Guarnieri

