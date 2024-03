Moto2 | GP Qatar, qualifiche: pole incredibile di Aron Canet, Arbolino quinto

Sul circuito di Lusail è tempo di qualifiche anche per la Moto2 . Nella sera del Qatar, è un fenomenale Aron Canet a firmare a pole position con un tempo record di 1:56.788. Completano la prima fila del GP del Qatar Alonso Lopez e Albert Arenas, rispettivamente secondo e terzo con i tempi di 1:56.890 e 1:57.025. Quinto posto, invece, per Tony Arbolino.

Pole da record per Aron Canet

Nel sabato del Qatar una prima posizione da record: un superlativo Aron Canet firma la pole position della Moto2. Lo spagnolo che già aveva siglato un tempo incredibile nelle libere, si lascia alle spalle due ottimi Alonso Lopez e Albert Arenas, rispettivamente secondo e terzo in griglia di partenza. In seconda fila troviamo Manuel Gonzalez, abile a precedere Tony Arbolino e Berry Baltus.

Fermin Aldeguer apre la terza fila: lo spagnolo, apparentemente in difficoltà, ha fatto registrare il settimo crono in 1:57.362. Dietro di lui troviamo poi Marcos Ramirez, Izan Guevara e Zonta van de Goorbergh, 10mo dopo una Q2 molto serrata.

Bene Arbolino, Vietti fatica

Tony Arbolino parte abbastanza bene, un quinto posto che lascia ben sperare in vista della giornata di domani. Discorso differente per Celestino Vietti e Dennis Foggia. Il primo si è accontentato della 16ma piazza, mentre il secondo non è riuscito ad accedere alla Q2.

Jake Dixon non prenderà parte nel weekend qatariota seguito di una forte caduta nelle libere nella mattinata italiana. L'appuntamento con la Moto2, dunque, è per domani alle ore 16.15, corsa che precederà in ordine cronologico la MotoGP.

MOTO2: I TEMPI DELLE QUALIFICHE E LA GRIGLIA DI PARTENZA

Moto2 Qatar Qualifiche, il risultato





Claudia Barchiesi