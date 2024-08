MotoE | GP Austria: Gutiérrez vince ma spreca, Garzó ad un passo dal titolo

Penultimo appuntamento stagionale per la MotoE al Gran Premio d'Austria. Con solo un round dalla fine dell'anno Héctor Garzó ha messo una mano sul titolo con la vittoria in Gara 2. Óscar Gutiérrez, l'unico in lizza per il titolo, dopo aver vinto Gara 1 è caduto a due curve dalla fine della seconda manche, vanificando ogni chance mondiale.

Gara 1 | Gutiérrez vince e ha la meglio su Garzó

La battaglia per il titolo prometteva scintille al Red Bull Ring: così è stato. Infatti, nel secondo giro della prima manche Óscar Gutiérrez e Héctor Garzó sono stati protagonisti non solo della lotta per la vittoria, ma anche di un leggero contatto. Nessuna conseguenza per i due in lotta per il titolo, che hanno chiuso in quest'ordine Gara 1 al Red Bull Ring. Lo spagnolo di Axxis-MSI ha conquistato la seconda vittoria della carriera con un forcing che non ha lasciato nulla, se non il 2° posto, a Garzó. In Stiria il leader del mondiale ha cercato di ricucire sull'avversario, arrivando a soli 246 millesimi sotto la bandiera a scacchi.

A chiudere il podio è Mattia Casadei, il quale ha sfruttato a proprio favore la penalità inflitta a Kevin Zannoni. Il pilota Aspar ha superato il compagno di box Jordi Torres nella difficile curva 4, ma prima della chicane di curva 2A/2B ha pizzicato il verde, dovendo così cedere una posizione dopo il traguardo. Casadei ha superato Torres in curva 6: il campione in carica è così tornato sul podio davanti al connazionale. Jordi Torres chiude 5° attaccato al gruppo dei migliori. Alessandro Zaccone e Andrea Mantovani sono rispettivamente 6° e 7°: gara solitaria per “Zac”, mentre Mantovani ha dovuto combattere con Lukas Tulovic, anch'egli penalizzato per track limits. A chiudere la top 10 Massimo Roccoli e María Herrera, finalmente competitiva in questa stagione. Da segnalare la brutta caduta che ha visto coinvolto Matteo Ferrari: scivolato dopo un contatto, il pilota Felo Gresini è rimasto in mezzo alla pista, fortunatamente senza conseguenze di alcun tipo.

MotoE | GP Austria: i risultati di Gara 1

Gara 2 | Gutiérrez out, Garzó ad un passo dal titolo

Una vittoria che vale mezzo titolo MotoE: Héctor Garzó vince Gara 2 del GP d'Austria e mette una mano sul titolo che si giocherà nell'ultimo appuntamento di Misano a inizio Settembre. Quello di Garzó è un successo doppiamente importante vista la caduta di Óscar Gutiérrez alla penultima curva: il vincitore della prima manche ha buttato via il secondo successo al Red Bull Ring con una caduta in curva 9, la penultima del circuito. Il #99 si è così escluso dalla lotta per il titolo, dato che Garzó dista ora ben 49 lunghezze. A chiudere il podio ci sono i due italiani Kevin Zannoni e Mattia Casadei: il primo si riscatta dopo il 3° posto “rubatogli” dai track limits in Gara 1, mentre Casadei si conferma sul gradino più basso. I due si ritrovano anche come inseguitori di Garzó nella classifica iridata, ma a posizioni invertite: Casadei è a -38, mentre Zannoni -44. Quasi impossibile, dunque, la vittoria del titolo per gli italiani.

È quarto Jordi Torres, ancora una volta fuori dal podio ma nella seconda parte di stagione le prestazioni del due volte campione MotoE sono state più che incoraggianti. Il #81 ha preceduto Alessandro Zaccone e Matteo Ferrari, il quale si riscatta dopo una Gara 1 sfortunata arrivando 6° ma a meno di 2" dal vincitore. È solo 8° Nicholas Spinelli, in un crollo verticale di prestazione dopo le tre vittorie nell'inizio di stagione. Il pilota Tech3 E-Racing precede Andrea Mantovani, 9°.

MotoE | GP Austria: i risultati di Gara 2

