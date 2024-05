GTWC Europe | Brands Hatch, gara-1: Weerts/Vanthoor al top con BMW

Charles Weerts/ Dries Vanthoor vincono la gara-1 di Brands Hatch del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. La coppia di BMW WRT inizia al meglio la stagione precedendo Konsta Lappalainen/Ben Green (Emil Frey Racing Ferrari #14) e Maro Engel/Lucas Auer (Winward Racing Team MANN-FILTER Mercedes #48).

Green tiene la pole

Ben Green (Emil Frey Racing Ferrari #14) ha gestito senza problemi la pole position dagli attacchi da parte di Mattia Drudi (Comtoyou Aston Martin #7) e Dries Vanthoor (WRT BMW #32). Il britannico, dopo aver firmato la prima pole in carriera nel GTWC Europe Sprint Cup, ha allungato approfittando della bella lotta per la piazza d'onore tra il romagnolo ed il belga.

Il vincitore del titolo 2023 si è inchinato al tre volte campione della serie che successivamente ha preso la leadership provvisoria in pit road grazie ad un pit più efficiente di WRT nei confronti di Emil Frey Racing.

WRT beffa Emil Frey ai box

Charles Weerts #32 ha quindi iniziato a condurre le danze davanti a Konsta Lappalainen #14, BMW e Ferrari hanno iniziato a lottare per il primato con un ampio scarto nei confronti dell'Aston Martin #7 Comtoyou di Nico Baert e la Mercedes #48 Team Winward di Lucas Auer.

Il tirolese ha messo pressione al belga, in difficoltà a 20 minuti dalla fine alla seconda curva della pista inglese dopo aver raccolto del polistirolo posizionato nell'erba del terzo settore. Un FCY ha preceduto la prima SC della giornata, WRT BMW #32 ha condotto il restart davanti a Emil Frey Racing Ferrari #14

Il finale non ha modificato le carte in tavola, Charles Weerts/Dries Vanthoor tornano a vincere a Brands Hatch dopo due anni di sconfitte. WRT precede Emil Frey Racing, Mercedes completa al terzo posto con Winward Racing Team MANN-FILTER.

Garage 59 McLaren #159 ha preceduto nella graduatoria overall Aurelien Panis/Cesar Gazeau (Boutsen VDS Mercedes #10), dominatori della specifica Silver Cup.

Calan Williams/Sam De Haan Team (WRT BMW #30) e Eliseo Donno/Tom Fleming (AF Corse Ferrari #71) hanno completato il podio in Silver Cup, mentre in Gold Cup è da rimarcare la gioia di Max Hofer/Luca Engstler (LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup Audi #6) davanti a (Simon Gachet/Lucas Legeret Concept Sport Automobile Racing Audi #111) e Paul Evrard/Gilles Magnus (Sainteloc Racing Audi #25)

Questo pomeriggio alle 17.00 italiane la race-2 del GTWC Europe tra i saliscendi di Brands Hatch.

Luca Pellegrini