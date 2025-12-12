WEC | Niente Mondiale per Valentino Rossi nel 2026

Valentino Rossi non parteciperà al FIA World Endurance Championship 2026. La notizia era nell'aria da tempo, ma finalmente abbiamo una conferma ufficiale da parte di WRT che ha modificato entrambi gli equipaggi.

Credits: Bonora Agency

Niente BMW #46 nel FIA WEC, ma potrebbe tornare a Le Mans

Nel 2026 non vedremo più a tempo pieno nel FIA WEC la BMW M4 GT3 EVO che ha accolto nel 2024 e nel 2025 Valentino Rossi. L'ex centauro potrebbe in ogni caso tornare per la 24h Le Mans, WRT ha infatti la facoltà di chiedere un posto nell'entry list per la sola classifica francese.

ACO, l'organizzatore della competizione più importante del Mondiale, dovrà in caso confermare la presenza di quella che sarebbe la terza BMW M4 GT3 EVO in pista oltre alle due che regolarmente gareggiano con WRT in ogni round della serie.

Ancora non conosciamo i programmi 2026 di Rossi: non è da escludere un ritorno a tempo pieno nel GT World Challenge Europe Powered by AWS. Probabilmente vi sarà anche la partecipazione ad alcune prove dell'Intercontinental GT Challenge, magari già dalla 12h di Bathurst prevista come da tradizione a febbraio.

Rossi vanta in carriera un successo nella serie globale di SRO in occasione dell'ultima 8h di Indianapolis. Parallelamente sono da rimarcare anche tre affermazioni nel GTWC Europe Sprint Cup, tutte gioie ottenute presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Ancora zero acuti nell'Endurance Cup e per ora niente vittorie nel FIA WEC. Podio in ogni caso a più riprese nel Mondiale, quest'anno sono arrivati due secondi posti tra Imola e Circuit of The Americas.

In ogni caso non si tratta di una ‘retrocessione’ come detto in modo errato da alcuni. Nelle prossime settimane avremo qualche informazione maggiore sul futuro dell'italiano, attualmente legato a BMW Motorsport e WRT.

Credits. GTWC America

Nuovi volti per WRT in LMGT3

La compagine di Vincent Vosse ha cambiato gli equipaggi rispetto al 2025. Darren Leung torna con Sean Gelael, la coppia ha militato con United Autosports McLaren negli ultimi mesi. Con loro al volante della BMW #32 il già confermato Augusto Farfus.

Sulla seconda BMW, #69 e non più #46, spicca invece Anthony McIntosh con l'ex campione della Porsche Carrera Cup North America Parker Thompson ed il titolare BMW Dan Harper.

Il tridente sarà in azione con WRT già questo weekend in Asian Le Mans Series in preparazione del 2026. Di fatto il sedile ‘Silver’ con la squadra belga è stato preso da Gelael e Thompson al posto di Rossi e Timur Boguslavskiy.

Luca Pellegrini