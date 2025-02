FIA F3 | Test Barcellona, day 1: León il più veloce, debutto ufficiale per la nuova vettura

La FIA F3 entra in una nuova era con il debutto ufficiale della nuova monoposto Dallara nei test pre-stagionali di Barcellona. Sul Circuit de Barcelona-Catalunya, i team e i piloti hanno sfruttato la prima giornata di prove per prendere confidenza con la monoposto aggiornata, caratterizzata da un design più simile a Formula 1 e Formula 2.

La mattinata è stata dedicata a verifiche tecniche e prove di sistema, con Callum Voisin (Rodin Motorsport) autore del miglior tempo in 1:27.959. Nel pomeriggio, il ritmo si è alzato e a imporsi è stato Noel León (PREMA Racing), che con un giro in 1:27.711 ha chiuso la giornata al comando.

Mattina

La prima sessione di test pre-stagionali della F3 a Barcellona ha visto Callum Voisin segnare il miglior tempo della mattinata con 1:27.959, portando Rodin Motorsport in cima alla classifica. Il team britannico ha dominato la sessione con una tripletta, grazie anche al secondo posto di Roman Bilinski (+0.191s) e al terzo di Louis Sharp (+0.310s).

La mattinata è iniziata con una serie di shakedown per molti piloti, mentre i primi tempi competitivi sono arrivati dopo circa 40 minuti, con Bilinski provvisoriamente al comando in 1:29.577. Poco dopo, la ART Grand Prix ha imposto la propria legge con il pilota della Ferrari Driver Academy, Tuukka Taponen, finnico presto scavalcato da Laurens van Hoepen (1:28.568).

La sessione ha visto un calo di attività a metà mattinata, con alcuni piloti ancora senza un tempo cronometrato. L’azione è ripresa nell’ultima mezz’ora, quando Bilinski ha strappato la leadership a 13 minuti dal termine, prima che Voisin migliorasse ulteriormente, chiudendo la top 3 in favore di Rodin Motorsport.

Gli italiani in azione

Tra i piloti italiani che competeranno quest'anno in F3, Nicola Lacorte (DAMS) è stato tra coloro che hanno tardato a registrare un tempo significativo, trascorrendo buona parte della sessione senza un giro rappresentativo. Il pilota toscano ha poi iniziato a girare più intensamente nella seconda metà della sessione, anche se senza riuscire a inserirsi nelle prime posizioni.

Matteo De Palo (Trident) ha invece completato diversi giri in mattinata, lavorando sul ritmo più che sulla prestazione assoluta, mentre il compagno di squadra Noah Stromsted è stato il pilota più attivo in pista con ben 59 tornate completate. Anche Bruno del Pino (MP Motorsport) ha dovuto attendere prima di scendere in pista, ma ha poi iniziato a macinare chilometri nel finale.

Se i piloti sopra citati hanno chiuso nelle ultime posizioni, il miglior italiano è stato invece Nicola Marinangeli, annunciato nella giornata di lunedì con AIX Racing, il quale ha chiuso la mattinata con il tredicesimo tempo: 1:30.592. Sedicesimo Brando Badoer, il più lento tra i piloti del team Prema Racing.

Crediti foto: livetiming test F3

Pomeriggio

Il primo giorno di test pre-stagionali di FIA F3 sul Circuit de Barcelona-Catalunya si è concluso con Noel León (PREMA Racing) in cima alla classifica. Il pilota messicano ha fatto segnare il miglior tempo della sessione pomeridiana in 1:27.711, resistendo agli ultimi tentativi di miglioramento degli avversari.

Nel corso della prima ora, Louis Sharp (Rodin Motorsport) ha fissato un primo riferimento in 1:27.898, mantenuto per quasi un’ora, sfruttando un giro pulito nel terzo settore.

Nel frattempo, alcuni team come MP Motorsport e Hitech GP hanno preferito tenere i propri piloti ai box nella prima fase della sessione. Dopo circa 55 minuti di attività, León ha scalzato Sharp dalla vetta con il miglior tempo assoluto della giornata, mentre pochi istanti dopo Nikola Tsolov (Campos Racing) ha ottenuto la terza posizione.

Negli ultimi 45 minuti, Tim Tramnitz (MP Motorsport) ha portato la sua vettura al secondo posto con 1:27.862, a 151 millesimi dal leader, mentre Mari Boya (Campos Racing) si è inserito al terzo posto dopo una lunga fase in cui i piloti hanno lavorato sul passo gara.

Il traffico in pista è aumentato nei minuti finali, con alcuni piloti che hanno migliorato sensibilmente i propri riferimenti. Tuukka Taponen e James Wharton (ART Grand Prix) hanno scalato diverse posizioni, guadagnando oltre cinque secondi rispetto ai loro precedenti tempi e chiudendo rispettivamente settimo e nono. Anche Ugo Ugochukwu (PREMA Racing) è riuscito a migliorarsi, passando dal 23° all’11° posto.

Nel complesso, la giornata si è chiusa con 2.054 giri totali percorsi dai 30 piloti presenti. Roman Bilinski (Rodin Motorsport) è stato il più attivo con 47 tornate completate, mentre la DAMS Lucas Oil ha faticato a girare con continuità, chiudendo la sessione con soli 70 giri complessivi tra i suoi tre piloti.

Crediti foto: livetiming test F3

Appuntamento con la F3 a domani per la seconda giornata di test, sempre dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 ora locale.

Anna Botton