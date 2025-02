FIA F3 | Nicola Marinangeli firma con AIX per il 2025

Nicola Marinangeli sarà al volante di una delle monoposto del team AIX per la stagione 2025 di Formula 3. Il pilota nativo di Foligno, classe 2003, tornerà in monoposto dopo due stagioni passate nelle ruote coperte.

Il ritorno in formula dopo l'esperienza nel GT

Marinangeli non corre in monoposto dal 2022, annata che lo vide impegnato in Formula Regional e in Euroformula Open. Da allora ha corso solamente con vetture GT, rimanendo nell'orbita Ferrari: dopo un esordio nel Challenge, ha partecipato al GT Open con AF Corse, chiudendo lo scorso anno al terzo posto in campionato in coppia con Vincent Abril; ha anche corso nel GTWC Europe, cogliendo un terzo posto nel round di Zandvoort nel 2023 come miglior risultato.

In precedenza aveva corso in Formula 4 e in Formula Regional, cogliendo come miglior risultato un quinto posto in F4 degli Emirati Arabi Uniti nel 2019.

Per lui sarà fondamentale riadattarsi subito alle ruote scoperte, anche perché, essendo stato annunciato a pochi giorni dall'inizio dei test prestagionali, non ha potuto neanche disputare i test di fine anno.

È un grande onore per me entrare a far parte della griglia di partenza della Formula 3 con AIX Racing quest'anno. Sarà una sfida interessante, considerando i due anni trascorsi correndo in GT3. Non potrei essere più motivato per questa esperienza. Vediamo cosa ci riserverà questa stagione.

Marinangeli sarà il terzo pilota italiano, insieme a Brando Badoer in Prema e a Nicola Lacorte in DAMS. L'ultima volta che l'Italia ha avuto tre piloti al via della F3 (escludendo Nikita Bedrin) risale al 2020: allora furono Federico Malvestiti, Matteo Nannini e Alessio Deledda.

Gli altri annunci in F3

Al fianco di Nicola Lacorte e di Matias Zagazeta in DAMS ci sarà Christian Ho, pilota di Singapore che nel 2024 ha chiuso da vicecampione in Eurocup 3. Anche Van Amersfoort Racing ha completato la sua line up: da Trident arriva il messicano Santiago Ramos, mentre viene promosso dalla Formula Regional (categoria in cui ha militato nella stessa squadra olandese nel 2024) il portoghese Ivan Domingues.

Manca ancora da annunciare, infine, l'ultimo sedile in AIX Racing.

Alfredo Cirelli