CIGT Sprint | Mugello, gara 1: dominio BMW e arrivo in parata

Il secondo round stagionale del Campionato Italiano GT Sprint si è aperto con il successo della vettura campione in carica, la BMW #1 schierata dal team Ceccato Racing. Jens Klingmann e, soprattutto, Jesse Khron nel finale hanno avuto la meglio sulla Mercedes del team Antonelli, pilotata sontuosamente dalla pole nel primo stint da Matteo Cairoli. Si è trattato di una doppietta assoluta per la casa bavarese, con Caglioni e Alatalo primi nella Pro-Am.

Mercedes guida poi crolla, BMW perfetta

I primi trenta minuti di gara hanno visto Matteo Cairoli scattare dalla pole e mantenere la prima posizione alla staccata della San Donato, per poi mettere un discreto margine tra sé e gli inseguitori, con Jens Klingmann a guidare il gruppo. Da sottolineare lo start del tedesco, assolutamente fulmineo nell'approfittare della lotta interna tra Nemoto e Michelotto sul lungo rettilineo iniziale. A questo punto, per il campione in carica si è trattato di mantenere la sua BMW a distanza di sicurezza dalla Mercedes del team Antonelli, ben conoscendo le differenze a livello di equipaggio.

Una volta sceso dalla vettura, infatti, il tedesco ha lasciato il posto all'altro Pro Jesse Khron, mentre in casa AKM il gentleman Scholze ha preso il comando delle operazioni. I 5 secondi di divario una volta usciti dalla pit lane non sono bastati al tedesco, che nel corso del ventesimo passaggio ha dovuto cedere definitivamente il passo alla vettura rivale. Un primo successo molto importante per gli uomini del team Ceccato Racing, che si lanciano così alla guida del campionato. Nella classifica Pro, seconda piazza per Nemoto e Deledda davanti alla Huracàn gemella del VSR Racing pilotata da Liberati e Frassineti.

Caglioni e Alatalo super in Pro-Am, Audi al top in Am

Lo stato di forma assolutamente invidiabile della BMW M4 sui saliscendi del Mugello è stato testimoniato anche dal secondo posto assoluto e primo nella graduatoria Pro-Am ottenuti dal secondo equipaggio della vettura bavarese, ottenuto da Leonardo Caglioni e William Alatalo. L'italiano è stato bravissimo allo start, andando a recuperare tante posizioni e istallandosi in quarta piazza alle spalle di Liberati. Il team mate, poi, ha fatto un ottimo secondo stint e si è preso di forza la vittoria di categoria davanti a Badawi (co-equipier di Colavita sulla Ferrari 296 di AF Corse) e alla Mercedes scattata dalla pole, con Scholze bravo nel finale a difendersi dagli attacchi di Lorenzo Ferrari.

In Am, Alberto Clementi Pisani e Marco Cassarà, con la Audi R8 di Tresor Attempto Racing, si sono portati a casa il successo davanti alla Honda NSX di Luca Magnoni e Paolo Rocca, mentre il cinese Han ha conquistato la terza piazza nonostante una penalità di cinque secondi subita a causa di un contatto nelle primissime fasi di gara.

Una giornata da ricordare, dunque, per BMW e Ceccato Racing. Domani, alle ore 11:40, sarà di scena Gara-2, sicuramente altrettanto interessante, con la Ferrari 296 #51 a scattare dalla pole position.

La classifica di Gara-1 del Campionato Italiano Gran Turismo GT3

GT Cup: D'Auria si prende la 1° Divisione, Olivieri e Barri dominano tra le Porsche

La gara della GT Cup, che ha fatto registrare numeri record con ben 38 equipaggi iscritti in griglia di partenza, ha vissuto un duello bellissimo per la vittoria nella 1° Divisione tra le Lamborghini Huracàn di Ferdinando D'Auria e del duo formato da Leonardo Arduini e dall'asso del TCR Franco Girolami. Alla fine, la maggiore esperienza del pilota HC Racing, sommata ad una fantastica manovra di sorpasso nel secondo stint sulla vettura rivale, ha avuto la meglio, il team ha potuto festeggiare la vittoria. Seconda piazza appunto per l'equipaggio del team MM Motorsport, mentre sul terzo gradino del podio si è fermato il poleman e attuale leader della classifica Andrea Fontana in coppia con Alessandro Mainetti.

Ferdinando D'Auria, vincitore nella GT Cup

Per quanto riguarda la 2° Divisione, Raptor Engineering si è aggiudicato il successo con Olivieri e Barri, davanti all'equipaggio di Stifter e Martinelli. In terza posizione ha completato il podio Pro-Am lo svizzero Alex Fontana, insieme a Matej Knez. In Am, invece, Steven Giacon si è aggiudicato il successo davanti a Massimo Abbati per quanto riguarda la 2° Divisione, mentre nella 1° hanno trionfato Lancelotti e Lazzaroni sulla Huracàn del team Invictus Corse.

Dal Mugello - Nicola Saglia