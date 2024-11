Moto2 e Moto3 | Tutti gli italiani annunciati nel weekend di Barcellona

Il weekend del Montmeló è stato ricco di annunci per quanto riguarda le classi di contorno. In un mercato che ha aspettato proprio gli ultimi stralci della stagione per annunciare i piani del 2025, tantissimi italiani hanno annunciato i piani per il prossimo Motomondiale.

Moto2 | Yamaha e Pramac annunciano Tony Arbolino e Izan Guevara

Partiamo dalla Moto2, che nella prossima stagione presenterà solo due piloti italiani. Celestino Vietti prenderà il posto di Fermín Aldeguer, che oggi vive il primo giorno da pilota MotoGP in sella alla Desmosedici di Gresini Racing. Il pilota piemontese sarà sulla Boscoscuro al fianco del confermato Alonso López. Vietti cambia il terzo team in altrettante stagioni dopo Fantic e Ajo, squadra con la quale ha ottenuto buoni risultati ma che ha optato per Collin Veijer dalla Moto3.

Anche Tony Arbolino ha cambiato squadra per la prossima stagione, l’annuncio è arrivato nei giorni scorsi anche se il futuro del pilota milanese era già scritto. Arbolino farà parte della neonata formazione Pramac Racing che, come in MotoGP, sarà affiancata da Yamaha prendendo così il posto del team VR46 Mastercamp. Un’ottima opportunità anche in chiave futura per Arbolino: essere ufficialmente legato a Yamaha, per giunta con una squadra che è presente in MotoGP, è una chance da non farsi sfuggire. Il milanese sarà affiancato da Izan Guevara, in uscita da Team Aspar dopo due anni piuttosto complicati nella classe intermedia.

Moto3 | Pioggia di annunci per gli italiani: ritorna Dennis Foggia

Tantissime novità anche per quanto riguarda la griglia Moto3 in versione 2025. Su tutte, un ritorno di un pilota italiano nella categoria. Dennis Foggia scende di categoria dopo un biennio complicato con la Kalex di Italtrans per accasarsi al Team Aspar, prendendo così il posto del campione in carica David Alonso. Il romano, vice-campione Moto3 nel 2021 e terzo classificato nel 2022, sarà affiancato da Máximo Quiles, una delle speranze spagnole più floride degli ultimi anni. Foggia rientra così nella cerchia dei favoriti per il mondiale di categoria, anche se servirà un periodo di ri-adattamento alla categoria.

Parlando degli altri italiani, tutti gli annunci sono arrivati nel Sabato di Montmeló. Luca Lunetta era l’unico sicuro di mantenere la sella all’interno del SIC58 Squadra Corse. Al romano gli verrà affiancato Stefano Nepa: l’abruzzese è in uscita da MTA Team, che l’anno prossimo schiererà Joel Kelso e il padovano Matteo Bertelle, già annunciato a Misano. Cambio di casacca, quindi, anche per Nicola Carraro: il #10 prenderà il via alla prossima stagione con la Honda del Team Snipers comandato ma Mirko Cecchini, il quale ha deciso di puntare su una formazione tutta italiana. Il secondo pilota di Snipers sarà Riccardo Rossi, che torna così sulla Honda dopo un solo anno di KTM con CIP Green Power, esperienza che ha dato più dolori che gioie al genovese.

Valentino Aggio

Leggi anche: Moto2 | Solidarity GP Barcellona, gara: Canet vince su Gonzalez e Moreira