MotoGP | Solidarity GP Barcellona, Gara: Bagnaia vince ma non basta, Jorge Martín è campione

Vincere e sperare: questo era il mantra di Francesco Bagnaia per sognare la terza corona in MotoGP consecutiva. Primo obiettivo raggiunto brillantemente per il #1, capace di non scomporsi alla pressione di Marc Márquez, ma non basta. Con il terzo posto Jorge Martín conserva 10 punti di vantaggio e si laurea campione del Mondo per la prima volta in top class.

La passerella di Jorge Martín verso il mondiale

Le undici vittorie domenicali di Francesco Bagnaia non bastano al piemontese per scrivere il suo nome nella storia, vincendo il terzo mondiale MotoGP consecutivo. Il ducatista ha dominato in lungo e in largo dal primo all'ultimo giro, resistendo alla pressione che Marc Márquez gli ha messo fin dal via. Il catalano, però, non è mai stato abbastanza vicino per sferrare l'attacco che gli sarebbe valso la quarta vittoria del 2024. Il #93 lascerà Gresini Racing con un ottimo 2° posto ed il gradino più basso del podio nella graduatoria mondiale.

La storia viene però scritta da Jorge Martín: arrivato in Catalogna con un vantaggio cospicuo in classifica, il madrileno ha gestito sia ieri che oggi, raggiungendo il gradino più basso del podio in entrambe le occasioni. Martín è sempre stato al 3° posto, conservando così 10 lunghezze di vantaggio nei confronti di Bagnaia e si laurea così per la prima volta campione del Mondo MotoGP. Una stagione fantastica la sua, culminata con l'iride prima di passare in Aprilia.

Aleix Espargaró chiude con una top 5, Bastianini è 6°

Dietro nessuno ha attaccato Jorge Martín: lo spagnolo di Prima Pramac Racing ha messo un margine di sicurezza tra sé e Álex Márquez. Il secondo pilota Gresini Racing ha conquistato il 4° posto, dimostrando così come la gomma Soft al posteriore si sia rivelata la gomma migliore. Il catalano precede uno stoico Aleix Espargaró, 5° all'ultima gara della sua carriera prima di cominciare l'avventura da tester HRC. Sesta posizione per Brad Binder, il quale si prende la 5ª posizione in classifica mondiale precedendo sul traguardo Enea Bastianini. Il pilota di RImini è stato piuttosto anonimo nel Gran Premio domenicale. Ottava posizione per Franco Morbidelli, che precede Marco Bezzecchi e Pedro Acosta che chiudono la top 10.

MotoGP | Solidarity GP Barcellona: i risultati della gara

