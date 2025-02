WEC | LMGT3: Mercedes al debutto, Porsche per il bis?

Oltre alle Hypercar sono nuovamente 18 le LMGT3 presenti ai nastri di partenza in vista del FIA World Endurance Championship 2025. Tante le novità ed i cambi di casacca a partire dal debutto di Mercedes con due AMG GT3 EVO schierate da Iron Lynx.

Porsche favorita?

Porsche ha ottenuto il primo titolo LMGT3 con Alex Malykhin/Joel Sturm/Klaus Bachler (Manthey Pure Rxcing #92) e l’affermazione nella 24h Le Mans con Yasser Shahin/Morris Schuring/Richard Lietz (Manthey EMA #91). Il primo equipaggio non sarà più presente al via, mentre il secondo sarà in gran parte rivisto per il campionato 2025.

La 992 GT3-R #92, denominata Manthey 1st Phorm, sarà infatti nelle mani di Richard Lietz oltre al nostro Riccardo Pera ed a Ben Barker. L’italiano proviene da un 2024 in cui ha corso principalmente con GR Racing Ferrari in Europan Le Mans Series, mentre il britannico torna con Porsche dopo dodici mesi con Proton Competition Ford.

Credits: Manthey

La seconda Porsche, invece, sarà affidata alle Iron Dames Michelle Gatting e Rahel Frey oltre a Celia Martin. La francese, Bronze Driver, rimpiazza Sarah Bovy, Silver Driver e quindi costretta a rivedere i propri programmi sportivi per il 2025.Iron Dames lascia Lamborghini e torna a Porsche. Il binomio ha ottenuto nel 2024 il successo nella 4h di Imola valida per l’European Le Mans Series ed ha vinto la 8h Bahrain nel 2023 nella classe GTE Am.

Iron Lynx e Mercedes

Le Iron Dames e di conseguenza Iron Lynx hanno lasciato Lamborghini dopo una stagione obiettivamente complicata. Accantonato il programma LMGT3, Hypercar, GTP, ELMS e GT3 (all’esterno nel WEC), il team tricolore si prepara per una nuova sfida con due Mercedes AMG GT3 EVO.

Il marchio di Stoccarda si appresta a debuttare nel Mondiale e di tornare finalmente a Le Mans. Il costruttore teutonico era stato escluso dal campionato 2024 così come Audi, una scelta volta a privilegiare i marchi che oltre ad una GT sono al via nel WEC anche con un prototipo.

Matteo Cressoni e Claudio Schiavoni, presenti sul podio a Spa con Lamborghini nel 2024, tornano con la Mercedes #60 insieme a Matteo Cairoli, comasco ex volto di Porsche Motorsport e Lamborghini. L’ex vincitore della 24h del Nurburgring si appresta per una nuova sfida, il terzetto ha corso insieme lo scorso anno in occasione della 8h Bahrain e precedentemente in GTE nell’European Le Mans Series (2023).

Interessante anche la seconda squadra capitanata dal veterano Christian Ried. Il titolare di Proton Competition, squadra tedesca al via nel FIA WEC 2025 con due Ford Mustang GT3 oltre alla Porsche 963 in Hypercar, torna full-time alle corse dopo aver disputato una sola prova nel 2024 proprio a bordo di una Ford GT. Il tedesco, presente nel Mondiale in almeno una competizione sin dal 2012, guiderà con il rookie olandese Lin Hodenius e Maxime Martin, ex titolare di BMW Motorsport.

Valentino Rossi torna con BMW, nuovi equipaggi per WRT

Valentino Rossi torna al volante della BMW M4 GT3 #46 con WRT che come accadrà anche altrove schiererà la versione EVO della propria vincente vettura. Il ‘Dottore’ è pronto per la seconda annata a tempo pieno nel Mondiale in compagnia del Bronze driver Ahmad Al Harthy e dell’ex volto di Audi Sport Kelvin van der Linde.

WEC LMGT3 - Credits. Daniele Paglino

Parentesi speciale anche per la BMW #32 con Augusto Farfus atteso insieme al vincitore della 24h Le Mans 2024 in LMGT3 Yasser Shahin ed al russo ex campione del GT World Challenge Europe Powered by AWS Timur Boguslavskiy che nel 2024 ha corso nel WEC con Akkodis ASP Lexus.

Entrambi hanno già avuto modo di competere e vincere con la M4 GT3 EVO in occasione della Michelin 6h Abu Dhabi indetta da Creventic e disputata a gennaio. La coppia è stata supportata dal tre volte campione GTWC Europe Sprint Cup Charles Weerts.

Ben Keating is back!

L’ex campione del mondo e vincitore della 24h Le Mans in LMGTE Am Ben Keating è pronto per tornare nel Mondiale a bordo della Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #33 di TF Sport. Il veterano texano guiderà insieme all’ex vincitore della 24h di Spa Daniel Juncadella e del campione 2024 ELMS in LMP2 Jonny Edgar, il texano ha già provato la Chevy in gara in occasione dell’ultima Rolex 24 at Daytona.

Confermato, invece, l’equipaggio #81 con Rui Andrade/Charlie Eastwood/ Tom Van Rompuy sempre al volante. Il tridente ha ottenuto un podio nel FIA WEC 2024 in occasione della 8h Bahrain.

Credits: TF Sport

Ferrari 296 GT3 e VISTA AF Corse ancora al via

Non cambia VISTA AF Corse che porterà ancora una volta due Ferrari 296 GT3 ai nastri di partenza del FIA WEC in LMGT3. Restano intatti i due equipaggi, entrambe le squadre hanno ottenuto almeno una vittoria nell’ultima edizione del campionato del mondo.

La #54, al top al Fuji, avrà Thomas Flohr/Francesco Castellacci / Davide Rigon, mentre la #21 che ha dettato legge in Bahrain farà ancora una volta riferimento su François Heriau/Simon Mann /Alessio Rovera. La line-up citata ha militato nel 2024 con il #55.

Credits. Ferrari

Nuovi volti per United Autosports McLaren

Cambia sensibilmente l’equipaggio di United Autosports McLaren alla vigilia del FIA WEC 2025. James Cottingham è confermato con Grégoire Saucy a bordo della 720S EVO GT3 #59 con Sébastien Baud, francese che nel 2024 ha rappresentato nel Mondiale TF Sport Corvette.

Marino Sato, invece, accoglie a bordo della vettura #95 la coppia composta da Sean Gelael e Darren Leung. I due hanno corso e vinto nel FIA WEC 2024 con WRT BMW la 6h di Imola insieme al già citato Augusto Farfus.

Un Barrichello con Aston Martin, Drudi con Heart of Racing

Eduardo Barrichello, figlio di Ruben che ha sfiorato nel 2024 il titolo nel Stock Car Pro Series, è pronto per il debutto nel FIA WEC 2025 a bordo dell’Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO #10 di Racing Spirit of Leman. Il team elvetico prende il posto di D’Station Racing dopo aver sfiorato la vittoria nell’European Le Mans Series 2024. Il brasiliano guiderà con Valentin Hasse-Clot e Derek Deboer, Bronze driver statunitense.

Per Aston Martin al via ritroveremo anche Heart of Racing che ha deciso di mantenere una vettura in azione in LMGT3 nonostante l’ingente impegno in Hypercar. Il titolare Ian James tornerà al volante dell’auto #27 con Zacharie Robichon/Mattia Drudi, la squadra anglo-americana ha ottenuto il successo nella Lone Star Le Mans 2024. Il canadese e l’italiano hanno militato con il team anglo-americano in occasione della Rolex 24 at Daytona 2025 ottenendo il podio in GTD.

Credits: Daniele Paglino

Lexus: due unità confermate con Akkodis

Lexus ed Akkodis ASP si apprestano per disputare il secondo anno consecutivo nel FIA World Endurance Championship. I giapponesi ed i francesi hanno modificato sensibilmente gli equipaggi rispetto alla passata stagione, le punte di diamante saranno l’argentino ex campione del mondo Hypercar José Maria Lopez ed il britannico ex vincitore dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship in GTD PRO Ben Barnicoat.

Il primo è atteso con l’auto #87 insieme all’austriaco Clemens Schmid ed al romeno Petru Umbrarescu, Bronze Driver al debutto nel Mondiale. Nel secondo caso, invece, oltre al confermato Arnold Robin esordisce nel FIA WEC il tedesco Finn Gehrsitz, giovane Silver Driver protagonista nel 2024 nel GT World Challenge Asia Powered by AWS.

Ford e Proton chiudono la lista LMGT3 2025

Ultima, ma non meno importante, Proton Competition che ripresenterà due Ford Mustang GT3. Il marchio americano torna nel FIA WEC a poche settimane dalla prima storica affermazione in North America nella classe GTD PRO dell’IMSA WTSC.

Ben Barker guiderà la Mustang #77 con il debuttante Bernardo Sousa e con Ben Tuck, mentre Dennis Olsen condurrà l’equipaggio #88 che vedrà due italiani presenti: Gianmarco Levorato e Stefano Gattuso. Il primo torna con Proton dopo aver corso in GTD nell’IMSA WTSC 2024, mentre il secondo è pronto per l’esordio nel Mondiale dopo aver disputato i rookie test in Bahrain lo scorso novembre.

Oggi e domani il Prologue del FIA World Endurance Championship, settimana prossima nella giornata di venerdì 28 febbraio la prima sfida del Mondiale sulla distanza delle dieci ore.

Luca Pellegrini