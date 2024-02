WorldSBK | Phillip Island: Iannone, ritorno col podio

CHE BEL RITORNO

La faccia di Andrea Iannone dopo il suo podio a Phillip Island in gara-1 del WorldSBK raccontava una storia. Anzi, raccontava tante fasi di quella storia, dalla sospensione fino al rientro passando per giornate in pista, tanto duro lavoro e sicuramente molti malumori. La liberazione sul volto di Andrea dopo l’ingresso al parco chiuso raccontava tutto questo, ma soprattutto la felicità di essere tornato. E diciamolo chiaramente: la Ducati gialla del team GoEleven (oltre ad essere decisamente bella), ha fatto tanto per aiutarlo. Nel team di Denis Sacchetti si è lavorato giorno e notte per mettere il pilota di Vasto nelle giuste condizioni, e sembra che si stia andando nella direzione giusta.

QUALCOSA DA SISTEMARE

A pesare sul weekend di Iannone è stata sicuramente la Superpole Race, dove per un problema tecnico è finito fuori dalla top10. Ovviamente non è un problema di punteggio, ma per Andrea quel risultato è significato partire molto indietro per gara-2. Da un certo punto di vista anche la fortuna è dalla parte di “The Maniac”, che grazie all’interruzione della gara è riuscito ad evitare pit stop e risalire in classifica. Aveva però già dimostrato un gran bel passo nelle prime fasi, e la voglia di fare “a spallate” anche con Sam Lowes che sicuramente non è un pilota facile. Solo Danilo Petrucci è riuscito (e con grande merito e perseveranza) a piegare l’alfiere GoEleven, andando a prendersi di forza un podio assolutamente meritato.

PECCATO PER LA PAUSA

“Per me è incredibile; non mi aspettavo di tornare così e sto vivendo un sogno - dichiarava Iannone il sabato - È importante avere feeling con la moto ma per me è fantastico essere a questo livello. Ho visto tanto sostegno da parte degli altri e questo per me è più importante rispetto al mio attuale livello. Dopo tutti questi anni per me è pura energia. Quando sono stato in testa alla corsa ero pieno di emozioni ed è stato un po’ uno shock!”

Con un feeling così buono, sarebbe stato bello per tutti avere una gara non troppo distante ad attenderli in Europa. Purtroppo però il calendario 2024 ci farà attendere fino al 22 marzo, quando le moto del WorldSBK lasceranno Phillip Island per approdare a Barcellona, dove Iannone è chiamato a ripetersi. L’attesa sarà grande, perchè quello di quest’anno (per ora) è uno dei mondiali SBK più belli mai visti!

Alex Dibisceglia

