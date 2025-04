F1 | GP Giappone: Ferrari ancora in difficoltà a Suzuka

Si è concluso il terzo round del campionato di F1 ed il GP del Giappone lascia l'amaro in bocca alla Ferrari che chiude in quarta posizione con Charles Leclerc, mentre Lewis Hamilton prova una strategia differente, ma si deve accontentare del settimo posto.

La Ferrari è ancora lontana

Dopo la delusione del Gran Premio della Cina che aveva visto entrambe le vetture di Maranello squalificate, il Gran Premio del Giappone si prospettava come un weekend non del tutto semplice per la Ferrari.

Charles Leclerc ha tagliato il traguardo in quarta posizione davanti alla Mercedes di George Russell. Il #16 dello schieramento ha dimostrato per tutta la gara di avere un passo migliore rispetto a quello del pilota britannico, anche se negli ultimi giri di gara, Russell è riuscito ad avvicinarsi al monegasco. Sono sicuramente punti importanti in ottica costruttori, quelli conquistati da Leclerc, ma ancora una volta la Ferrari si dimostra lontana dalla McLaren e dalla Red Bull di Max Verstappen. Per la Rossa, oggi, è stata una gara perfetta, il team è riuscito a portare a termine una gara senza errori, facendo il loro massimo, ma Leclerc ha chiuso il Gran Premio a 16 secondi dal leader.

Al termine della gara, un Charles Leclerc visibilmente deluso ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport:

Fa male vedere che finiamo P4, con il passo che non ce n'è di più. Perché ce la metti tutta e sai che come squadra non potevi fare meglio e vedi che mancano 2-3 decimi rispetto alla McLaren e alla Red Bull che sono gli stessi della qualifica. É un gap che si può chiudere, come ho detto sempre, qualsiasi sia il punto di partenza di quest'anno, dobbiamo sempre guardare avanti e provare a fare piccoli step nella giusta direzione. Diciamo che come punto di partenza non è stato un gran che dopo le prime due gare, però questo è quello che possiamo fare per adesso. Dobbiamo essere contenti, da un lato, di aver fatto una buona performance per massimizzare il potenziale della macchina, però non essere contenti che questo ci porta a fare P4.

Credits: Ferrari

Lewis Hamilton ancora in difficoltà

Un Gran Premio del Giappone, invece, da dimenticare per Lewis Hamilton che si è trovato in difficoltà in tutte le sessioni del weekend a Suzuka. Partito dalla quarta fila, in ottava casella, alle spalle di Isaac Hadjar, ha tagliato il traguardo in settima posizione. Il britannico ha provato una strategia diversa rispetto agli avversari che lo precedevano, ma la scelta non ha pagato.

Hamilton è partito con gomma hard, per allungare il suo stint e montare poi nella seconda parte della gara la gomma media. Questa scelta, però, non ha dato nessun vantaggio al pilota britannico. Dopo il pit stop, infatti, Hamilton non è mai riuscito a tenere il passo di Kimi Antonelli che lo precedeva, chiudendo a 10 secondi dal pilota italiano di Mercedes ed a 29 secondi da Max Verstappen.

Riguardo alla sua gara Lewis Hamilton ha dichiarato:

Sono felice di aver recuperato una posizione. In generale è stata una gara solida, però, non avevamo il passo degli altri. Non mi aspettavo di più quando ho montato le gomme media, perché, come ho detto, rispetto a Charles mi mancava un po' di performance, quindi non mi aspettavo di più. Le qualifiche qui, ovviamente sono molto importanti, ma anche se fossimo stati davanti alle Mercedes, almeno una di loro mi avrebbe superato perché avevano molto più passo.

Giulia Pea