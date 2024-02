F4 UAE | Dubai, gare 2-3: vittorie per Deligny e Al Dhaheri, Slater è campione

Con l'ultimo appuntamento stagionale di Dubai è andata in archivio questa stagione della F4 UAE, vinta all'ultimo da Freddie Slater. Il pilota britannico ha conquistato il titolo proprio nell'ultima gara grazie ad un terzo posto utile ad ottenere i punti necessari per terminare il campionato davanti a Kean Nakamura-Berta e Keanu Al-Azhari. A vincere le ultime due gare sono stati invece Enzo Deligny e Rashid Al Dhaheri.

GARA-2: PRIMO SUCCESSO PER DELIGNY

Nella penultima corsa stagionale ad avere la meglio è stato Enzo Deligny. Prima vittoria nella categoria per il pilota di scuola Red Bull, scattato dalla seconda casella in griglia. Il pilota R-ace GP è riuscito a prendere la prima posizione in partenza, soffiandola a Luka Sammalisto, che aveva ottenuto la pole grazie all'inversione dei primi 12 classificati di gara-1. Dopo questa fase Deligny non ha avuto particolari problemi a mantenere il comando della corsa, gestendo al meglio la gara e tagliando il traguardo in prima posizione.

Secondo posto per Tomass Stolcermanis, al suo primo piazzamento sul podio nella categoria. Terzo invece per Deagen Fairclough, davanti a Freddie Slater. Grande azione nel finale da parte del pilota britannico, che è riuscito ad approfittare della lotta tra Fairclough e Keanu Al-Azhari per portarsi immediatamente alle loro spalle per poi beffare Al-Azhari sul traguardo in un arrivo al fotofinish.

Soltanto sesto alla fine il poleman Sammalisto, incapace di sfruttare l'occasione. Settimo invece Jules Caranta, seguito in ottava posizione da Rashid Al Dhaheri. Nono Kean Nakamura-Berta, mentre l'ultima posizione in top-10 è stata ottenuta da Jack Beeton.

Non una gara felicissima per i piloti italiani al via: Matteo Quinterelli ha terminato la corsa in quattordicesima posizione, Davide Larini ha tagliato il traguardo in diciassettesima posizione mentre Alvise Rodella ha chiuso ventiquattresimo.

GARA-3: AL DHAHERI VINCE, A SLATER IL TITOLO

https://www.youtube.com/watch?v=ah6vpcgl3SI

Si è arrivati all'ultimo appuntamento per decidere il titolo. Non sono mancate le emozioni nel corso di gara-3, cominciata già con un colpo di scena. Alex Powell è rimasto infatti piantato in partenza, con gli avversari che fortunatamente sono riusciti a schivarlo. In prima posizione si è portato Rashid Al Dhaheri, che ha superato Kean Nakamura-Berta in partenza.

Dopo pochi minuti la corsa ha subito un'interruzione con una safety car diventata poi bandiara rossa. A causarla un brutto incidente tra Tomass Stolcermanis e Raphael Narac. La ripartenza è avvenuta alle spalle della safety car, che è rientrata dopo due giri.

Non c'è stato niente da fare per Nakamura, che non è mai più riuscito a concludere un attacco su Al Dhaheri, andando a vincere una bella corsa da parte sua. Terzo al traguardo Slater, che grazie al piazzamento è riuscito a conquistare i punti necessari per aggiudicarsi il titolo.

Fuori dal podio invece Dion Gowda, quarto davanti a Enzo Yeh, a completare la top-5. Sesto il vincitore di gara-2 Deligny, seguito da Quintarelli in settima piazza. Al Azhari ha terminato invece in ottava posizione, lottando ai margini della zona punti per tutta la gara, chudendo davanti a Jules Caranta e Jack Beeton a completamento della top-10.

Per quanto riguarda gli altri italiani al via Alvise Rodella ha chiuso dodicesimo mentre Davide Larini ha finito la corsa in ventottesima piazza.

Con quest'ultimo appuntamento di Dubai va in archivio una stagione della F4 UAE che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all'ultimo.

https://www.youtube.com/watch?v=9kpw11qzVZE

Carlo Luciani