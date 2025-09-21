F4 Italia | Barcellona: Nakamura Berta e Gomez protagonisti, sarà decisiva Misano

Il campionato di Formula 4 Italiana è sbarcato a Barcellona per il penultimo round della stagione. Nelle tre gare disputate sul tracciato spagnolo, i due protagonisti assoluti sono stati Kim Nakamura-Berta e Gabriel Gomez, che hanno conquistato due vittorie su tre disponibili. Entrambi i piloti non hanno concesso margine di errore all'avversario, anche se il pilota brasiliano ha avuto un fine settimana in salita. La terza gara invece è stata vinta da Sebastian Wheldon, in una corsa interrotta dalla pioggia battente. Nakamura-Berta conserva la leadership del campionato, ma Gomez ha ancora una chance. La resa dei conti avverrà nell'ultimo weekend della stagione, sul circuito di Misano Adriatico.

Nakamura-Berta e Gomez trionfatori in gara 1 e gara 2

Kim Nakamura-Berta e Gabriel Gomez sono stati due dei vincitori del penultimo round del campionato di F4 Italiana a Barcellona. Il pilota giapponese ha conquistato gara 1 nella giornata di ieri, mentre il pilota brasiliano ha ottenuto la vittoria di gara 2. Gomez tiene quindi aperte le speranze per il titolo, mentre Nakamura-Berta rimane leader alla vigilia dell'ultimo round.

Kim Nakamura-Berta (Prema Racing) ha vinto la prima gara, partendo dalla pole position e dominando tutta la corsa. Seconda posizione per il compagno di squadra Salim-Hanna e terzo posto per il pilota italiano Emanuele Olivieri (R-ACE GP), che porta in alto il tricolore sul circuito de Catalunya. Questo risultato ha permesso a Nakamura-Berta di allungare in campionato, con Gabriel Gomez (US Racing) che ha stallato in partenza e si è ritirato nei primi minuti della gara per una foratura.

Kim Nakamura-Berta vincitore di gara 1 a Barcellona

Gabriel Gomez si è poi riscattato in gara 2, conquistando la vittoria nella giornata di oggi. In una gara partita in regime di Safety Car a causa delle condizioni incerte dovute alla pioggia caduta nelle ore precedenti, il pilota brasiliano ha dominato la corsa, davanti al rivale in campionato Kim Nakamura-Berta. Terza piazza per Maksimilian Popov (VAR), che a pochi minuti dal termine della gara ha sorpassato l’italiano Emanuele Olivieri.

Delusione per il pilota di R-ACE GP, che partito dalla pole position ha concluso la gara in quinta piazza, dopo essere andato largo all’ultima curva nei primi giri della gara, e aver battagliato con il pilota americano Sebastian Wheldon (Prema Racing). Da menzionare anche l’ottimo risultato della pilota Emily Cotty (R-ACE GP), che ha terminato poco fuori dalla top ten.

Gabriel Gomez vincitore di gara 2 a Barcellona

Sebastian Wheldon vince gara 3 sotto il diluvio

La terza gara del weekend è stata vinta invece dal pilota Prema Sebastian Wheldon, davanti ai due contendenti al titolo Kim Nakamura-Berta e Gabriel Gomez, rispettivamente sul secondo e il terzo gradino del podio. Peccato per Emanuele Olivieri, che come in gara 2 ha sprecato l'opportunità di partire in pole position e ha chiuso in quarta posizione.

Tuttavia, i risultati sono provvisori a causa della pioggia torrenziale che si è abbattuta sul circuito catalano, e che ha costretto la sospensione della gara a dieci minuti dalla partenza.

La classifica di gara 3

Misano decisiva per la conquista del titolo

Il campionato di F4 Italiana concluderà la sua stagione fra tre settimane sul circuito di Misano. Il tracciato romagnolo sarà decisivo per la conquista del titolo. Sino ad ora Kim Nakamura-Berta è stato il leader indiscusso della stagione. Ma Gabriel Gomez ha sempre mantenuto vive le speranze per un sorpasso finale in classifica. Chi sarà il campione 2025 del campionato di F4 Italiana?

Federica Passoni