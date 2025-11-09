F1 | GP Brasile, Verstappen: “Risultato eccezionale”

Max Verstappen è stato autore di una incredibile rimonta nel GP del Brasile di F1. L’olandese, partito dalla pit-lane, è infatti riuscito a risalire fino alla terza piazza andando addirittura ad insidiare la seconda posizione di Kimi Antonelli nel corso degli ultimi giri.

Una rimonta strepitosa

Uno strepitoso Max Verstappen quello visto oggi nel GP del Brasile di F1. L’olandese è stato infatti autore di una strepitosa rimonta che lo ha visto sfiorare la seconda posizione dopo una gara tutta all’attacco. Il quattro volte Campione del Mondo infatti è partito dalla pin-lane dopo una qualifica deludente che lo aveva relegato in sedicesima posizione. A quel punto gli uomini Red Bull hanno deciso di montare una nuova power-unit e modificare il set-up dell’olandese, che nel sabato di Interlagos si era rivelato clamorosamente sbagliato. Max non si è dato per vinto, ed anche grazie alla safety car che lo ha salvato da una probabile foratura nel primo giro, ha smarcato subito la gomma hard per montare un nuovo set di medium che gli ha permesso di iniziare una delle rimonte più belle di tutti i tempi.

Sul finale Verstappen è riuscito anche ad insidiare la seconda posizione di Kimi Antonelli, che è stato si bravo a difendersi dagli attacchi dell’olandese, ma è stato anche aiutato dalle gomme ormai logore del quattro volte Campione del Mondo. Un terzo posto quello di oggi che non rilancia le speranze del pilota Red Bull nel Mondiale, considerato che Norris ha vinto ed ha allungato in classifica, ma aiuta sicuramente nel morale nonostante il rimpianto di poter vincere se non ci fossero state le difficoltà in qualifica. Verstappen comunque può ormai anche essere tranquillamente paragonato ai più grandi di sempre, ed i suoi risultati e prestazioni in pista stanno qui a confermarlo.

Verstappen: “Risultato incredibile”

Al termine del Gp del Brasile di F1, Max Verstappen ha dichiarato: “E’ stata una gara molto movimentata e c’e stata parecchia azione, visto che ho dovuto fare parecchi sorpassi partendo dalla pit-lane. In tutti gli stint è stato difficile gestire il traffico e sicuramente non mi aspettavo di salire sul podio soprattutto dopo la foratura ad inizio gara. E’ un risultato incredibile e sono molto orgoglioso della squadra”.

Verstappen poi ritorna a parlare del sabato difficile, senza il quale sicuramente oggi staremmo parlando di ben altro risultato. L’olandese infatti dichiara: “Ieri è stata una giornata veramente dura per noi, cerchiamo sempre di migliorare per riuscire a trovare il miglior tempo. Oggi invece cercavo di superare il più velocemente possibile perché non puoi perdere troppo tempo, ma questa gara non è mai stata lineare. Concludere a soli dieci secondi dal leader è veramente incredibile, un risultato eccezionale”.

