F1 | GP Belgio, Ferrari all'inseguimento di McLaren e Red Bull dopo le prove libere

La Ferrari si conferma la terza forza del Mondiale durante le prove libere del Gran Premio del Belgio. La Rossa insegue McLaren e Red Bull in vista delle qualifiche e soprattutto della competizione che commenteremo nella giornata di domenica.

Ultimo appuntamento della massima formula prima della pausa estiva sul leggendario circuito di Spa. La Ferrari mostra nelle Ardenne alcune significative novità dal punto di vista tecnico con alcuni aggiornamenti per affrontare una pista veloce come quella che sorge nelle Ardenne.

Durante le prime prove libere la Ferrari ha faticato a trovare il giusto set up da utilizzare nel giro secco. Le gomme soft sembrano adattarsi meglio alla Rossa, una condizione non scontata visto anche il significativo cambio d'asfalto avuto recentemente.

La Ferrari mostra di avere un basso degrado delle gomme con la monoposto carica di benzina, un dettaglio positivo da tenere in considerazione in vista di quanto vivremo domenica.

Alla fine della seconda prove libere, i piloti della Ferrari hanno rilasciato queste dichiarazioni.

Charles Leclerc ha affermato ai margini di un lungo venerdì in pista.

Non abbiamo ancora un quadro chiaro e, con la pioggia attesa domani e condizioni di asciutto previste per domenica, lavoreremo per trovare il miglior compromesso possibile e ottenere il massimo da entrambe le giornate. È la nostra ultima gara prima delle vacanze e daremo il massimo per chiuderla con un buon risultato. Abbiamo trovato una pista molto diversa rispetto agli anni precedenti a causa del nuovo asfalto. È stato necessario adattare la macchina a queste nuove condizioni e ai dossi, ma nel complesso la nuova superficie offre molto più grip.