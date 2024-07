F1 | GP Belgio, FP2: uno-due McLaren con Norris davanti a Piastri

Dopo essersi “nascosto” nella sessione mattutina, Lando Norris ha immediatamente messo le cose in chiaro ottenendo la migliore prestazione nella seconda sessione di libere del GP Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps.

DISTACCHI RIDOTTI TRA I PRIMI

Il pilota inglese della McLaren ha chiuso il suo venerdì nelle Ardenne ottenendo la migliore prestazione con il crono di 1:42.260 davanti al compagno di squadra Oscar Piastri e alla Red Bull di Max Verstappen, con i tre racchiusi in soli 217 millesimi, a testimoniare un grande equilibrio che, presumibilmente, si vedrà anche in una qualifica dove l'olandese dovrà dare il massimo a causa della penalità che dovrà scontare in griglia per la sostituzione della componente endotermica sulla sua Power Unit.

BENE FERRARI SUL PASSO GARA

Alle spalle dei primi tre troviamo le due Ferrari di Charles Leclerc (4°) e Carlos Sainz (5°) staccate, però, rispettivamente di 577 e 838 millesimi dalla vetta, anche se a far sorridere gli uomini di Maranello è l'ottimo passo gara che autorizza a sperare di poter lottare almeno per la zona podio e tenere lontana la Mercedes nella lotta al terzo posto del Mondiale Costruttori. Alle spalle del duo ferrarista, infatti, ha chiuso la prima delle due Mercedes, quella di George Russell, staccato però di oltre un secondo da Norris.

ALPINE E HAAS IN TOP 10

Ottima è stata la giornata per Alpine e Haas, con Esteban Ocon e Kevin Magnussen che hanno chiuso il loro venerdì in P7 e P8, davanti ad un Sergio Perez sempre più distanziato dal caposquadra Max Verstappen e con più di un piede fuori dalla Red Bull. Chiude la top 10 Lewis Hamilton, piuttosto critico nei confronti degli aggiornamenti portati dalla Mercedes che hanno, di fatto, fatto riapparire il fastidiosissimo bouncing sulla vettura anglo-tedesca.

TSUNODA FANALINO DI CODA

Ad aprire il midfield ci sono le due Aston Martin con Lance Stroll (11°) a precedere nuovamente Fernando Alonso (12°), poi a seguire troviamo Valtteri Bottas (13°), Daniel Ricciardo (14°), Pierre Gasly (15°), Nico Hulkenberg (16°), le due Williams di Alexander Albon (17°) e Logan Sargeant (18°) e Guanuy Zhou (19°). Chiude la classifica la Visa CashApp di Yuki Tsunoda, con il giapponese che paga oltre due secondi dalla vetta.

Vincenzo Buonpane