Toyota svela finalmente la nuova GR GT3

Toyota ha finalmente svelato la sua attesissima nuova GR GT3. La vettura, mostrata insieme alla versione stradale, denominata GR GT, sarà in pista dal 2027 e rimpiazzerà l'attuale Lexus RC F GT3, presente principalmente nel FIA World Endurance Championship e nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Toyota GR GT3 - Credits: Toyota

Benvenuta Toyota GR GT3

La nuova Toyota sarà l'erede della Lexus RC F GT3 che negli ultimi due anni ha corso anche nel Mondiale con Akkodis ASP. Il programma citato si è aggiunto a quello di Vasser Sullivan in IMSA WTSC ed ai vari impegni in Asia principalmente nel SUPER GT.

L'auto da pista e di conseguenza anche quella stradale sono state affidate a Tatsuya Kataoka, Hiroaki Ishiura, Naoya Gamou e Daisuke Toyoda. Attendo anche il Presidente Akio Toyoda, sempre protagonista per quanto riguarda ogni aspetto del motorsport di Toyota.

Tantissimi test per la nuova Toyota GR GT3

Ricordiamo che la GR GT3, alimentata da un motore V8 biturbo è stata mostrata per la prima volta al Tokyo Auto Salon nel 2022. Successivamente sono stati molti i test disputati tra Giappone, Europa ed anche North America (principalmente USA).

La GR GT3 è stata mostrata in versione ‘test’ anche al Goodwood Festival of Speed ​​prima della presentazione ufficiale, avvenuta nella giornata odierna presso il centro tecnico Toyota di Higashi-Fuji. Chiaramente è stata mostrata anche la versione stradale oltre alla Lexus LFA Concept.

Non è escluso che l'auto possa correre nel SUPER GT in GT300 oppure in alcune prove del Nurburgring Endurance Series nel 2026 in attesa del debutto previsto per il 2027.

Toyota si prepara intanto per accogliere anche l'aggiornata GR010 Hybrid per la classe regina del FIA World Endurance Championship. Ricordiamo che il prototipo ha girato a Le Castellet nelle ultime settimane, la prima prova verrà disputata in Qatar in occasione dell'opening round del FIA WEC 2026.

Luca Pellegrini