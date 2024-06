WEC | 24h Le Mans, Pesage day-2: Ferrari protagonista, Hawksworth al posto di Lopez con Lexus

Seconda ed ultima giornata in centro a Le Mans con il Pesage, tradizionale incontro del pubblico con i piloti in occasione delle verifiche tecniche. Tutte e 62 le vetture sono passate attraverso ‘Place de la République’ per il primo evento della 92ma edizione della competizione automobilistica più importante al mondo.

Jack Hawksworth presente con la Lexus #87

Akkodis ASP ha comunicato che sarà Jack Hawksworth il pilota della Lexus #87 in quel di Le Mans al posto di José Maria Lopez. Il britannico si appresta per vivere la prima maratona francese della carriera in coppia con i confermati Esteban Masson e Takeshi Kimura.

La squadra locale, orfana dell'ex campione del mondo Lopez di ritorno con Toyota in Hypercar visto l'infortunio di Mike Conway, porterà per la prima volta in stagione in azione il forte pilota scozzese, campione in carica dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship per quanto riguarda la classe GTD PRO.

Porsche, Ferrari e Toyota regine del sabato

Porsche Penske Motorsport è stata protagonista quest'oggi in piazza a Le Mans insieme a Toyota che si è ufficialmente presentata con José Maria Lopez in azione al posto dell'infortunato Mike Conway.

Presente ovviamente anche Ferrari con le due 499P titolari e l'auto #83 privata targata AF Corse. Tanta attenzione per i campioni dell'ultima edizione della 24h du Mans, Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi provano a confermarsi dopo l'impresa di dodici mesi fa.

Le parole di alcuni protagonisti protagonisti

LiveGP.it, presente sul posto, ha raccolto le prime impressioni da parte di alcuni piloti che domenica saranno impegnati nel ‘Test Day’, unica prova che precede il week-end di gara che inizierà ufficialmente nella giornata di mercoledì 12 giugno.

Jonas Ried (Proton-Iron Lynx ORECA LMP2 #9)

Conosco meglio la vettura rispetto alla passata stagione quando ho gareggiato in GTE. Abbiamo una solida formazione e possiamo sicuramente fare bene. Spero di avere un week-end tranquillo e regolare, sono contento di tornare in questo unico evento!

Ben Barnicoat (AF Corse ORECA LMP2 #183)

Torno a correre in LMP2 e sono pronto a battagliare in un evento così speciale come la 24h Le Mans. La classe LMP2 è una delle più serrate dello schieramento, forse la più imprevedibile. La LMP2 PRO Am è più che mai avvincente, ma nonostante la chiamata arrivata solamente nelle ultime settimane sono pronto a disputare il mio compito.



Ricordiamo che il pilota inglese torna nel mondo delle LMP2 parallelamente agli impegni nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship in GTD PRO con la Lexus #14 Vasser Sullivan. Il compagno di team del già citato Hawksworth è il campione in carica della classe oltre al vincitore dell'ultima 12h Sebring.

Daniel Juncadella (TF Sport Corvette #82)

Sono sempre pronto per una nuova sfida e sto recuperando energie dopo aver corso la 24h del Nurburgring settimana scorsa. Passare da Corvette a Mercedes è più difficile diverso al contrario, ci sono però molte cose da tenere in considerazione a partire dalla differente gestione delle gomme. La Chevy è molto più simile ad un prototipo, è molto più nuova rispetto alla Mercedes che oramai guido da oltre cinque anni. Sono onorato per poter rappresentare General Motors e parallelamente anche Mercedes. Attualmente sono concentrato completamente sulle GT3, una cl.asse che mi piace parecchio in cui voglio impegnarmi al massimo.

Si conclude ufficialmente con la presentazione di Crowdstrike by APR Oreca LMP2 il Pesage 2024 della 24h Le Mans. Le squadre, alcune impegnate in centro Le Mans per la sfilata tra le vie cittadine, sono già pronte per la disputa del test collettivo obbligatorio che si terrà domani, domenica 9 giugno, a partire dalle ore 10.00

Da Le Mans – Luca Pellegrini