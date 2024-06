WEC | 24h Le Mans, Pesage day-1: Conway infortunato, Lopez torna con Toyota

Inizia con il tradizionale Pésage il lunghissimo periodo che ci porterà alla 92ma edizione della 24h Le Mans, quarto atto del FIA World Endurance Championship. Tutte le squadre presenti in Francia si sono recate a ‘Place de la République’ per il tradizionale incontro con la folla, il programma continuerà domani.

Infortunato Conway! Lopez torna in Hypercar

Mike Conway sarà il grande assente della 24h Le Mans nella classe regina. Il pilota britannico ha dovuto rinunciare alla trasferta più importante della stagione dopo una caduta in bicicletta durante un allentamento.

José Maria Lopez tornerà quindi a bordo della Toyota #7 regolarmente iscritta alla classe regina del Mondiale in compagnia di Kamui Kobayashi ed il debuttante Nick De Vries. L'argentino, già vincitore in Francia in carriera, lascia provvisoriamente Akkodis ASP Lexus in LMGT3, non conosciamo al momento chi potrà correre a bordo della vettura #87.



Le dichiarazioni di alcuni protagonisti

LiveGP.it, presente sul posto, ha raccolto le prime impressioni da parte dei piloti che domenica saranno impegnati nel ‘Test Day’, unica prova che precede il week-end di gara che inizierà ufficialmente nella giornata di mercoledì 12 giugno. Di seguito le dichiarazioni di alcuni protagonisti, presenti insieme a Cadillac, Peugeot, Alpine, BMW Motorsport, Isotta Fraschini e Lamborghini.

Fabio Scherer (Nielsen Racing #24)

Arrivare a Le Mans è sempre speciale, speriamo di vivere un fine settimana regolare e magari ripetere quanto di buono ottenuto nella passata stagione. Sono con in una nuova squadra quest'anno anche grazie all'ottimo rapporto che ho sempre avuto con David Heinemeier Hansson, sono felice di essere qui. La LMP2 è sempre una classe molto serrata, il piede è sano



Ricordiamo che il pilota svizzero ha vinto lo scorso anno con l'Oreca 07 Gibson LMP2 di Inter Europol Competition. L'ex protagonista del DTM ha gareggiato con un piede rotto dopo un incidente avuto in pit road nelle prime fasi della manifestazione.

Frank Perera (Iron Lynx Lamborghini LMGT3 #60)

Il week-end è molto lungo e questo ci porta anche ad essere più stressati. Come il primo anno sicuramente non sarà semplice visto che sarà la prima volta per Lamborghini, vedremo dove ci troveremo durante il fine settimana. Correre a Le Mans è unico!



Filipe Albuquerque (United Autosports USA Oreca LMP2 PRO Am #23)

Ogni volta tornare in pista è speciale. Non è facile correre una singola competizione durante l'anno nel FIA WEC ed andare forte sin da subito, ma il mio programma agonistico prioritario resta l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La LMP2, PRO Am o meno, è una categoria più che mai avvincente, il livello dei piloti non professionisti si è alzato notevolmente nell'ultimo periodo.



Rahel Frey (Iron Dames Lamborghini LMGT3)



Sono stata chiamata all'ultimo, ma sono pronta per gareggiare. Questa sarà la mia 7ma volta a Le Mans, ogni volta l'emozione è unica. Sono qui per rappresentare al meglio il programma Iron Dames, ovviamente mi spiace per l'assenza di Doriane Pin che avrebbe dovuto disputare la corsa. Fino al giorno dei test non avremo particolari informazioni, l'auto non ha mai girato sulla pista di Le Mans e quindi avremo molti aspetti da scoprire in vista delle prove libere di mercoledì.

Rahel Frey parteciperà alla maratona francese con Michelle Gatting e Sarah Bovy come accade in ogni appuntamento dell'European Le Mans Series. Il terzetto correrà anche tutte le restanti tappe del FIA World Endurance Championship dopo aver presenziato alla 6h di Spa-Francorchamps. Pin ha dovuto rinunciare agli impegni nel Mondiale viste le concomitanze con la Formula Regional Europe, la giovane transalpina salta Le Mans dopo un impatto in monoposto a Spa-Francorchamps.

Lorenzo Fluxa (COOL Racing ORECA LMP2 #37)

Non so se siamo tra i favoriti o meno, la gara di un giorno è molto più complicata di una singola competizione da 4h che ho provato nell'European Le Mans Series. Il nostro obiettivo prima di tutto è quello di finire la corsa, pii vedremo dove ci troveremo. Adoro il mondo delle ruote coperte in cui sono arrivato solo quest'anno, attualmente non mi manca il panorama delle monoposto.

Erwan Bastard (D'Station Racing Aston Martin #777)



Sono contento di poter finalmente disputare la 24h Le Mans, gara che ho sempre seguito sin da piccolo in televisione. Non ho mai guidato dal vivo sul 'Circuit della Sarthe' e non vedo l'ora di scendere in azione. La nostra squadra è differente rispetto alle altre tappe del Mondiale, ma non credo che questo sarà un problema

Jean Baptiste Simmenauer (D'Station Racing Aston Martn #777)

Sono molto contento di correre per la prima volta la 24h Le Mans. Ho corso a Dubai ed a Spa in una competizione da un giorno, ma sicuramente sarà tutto completamente differente settimana prossima. Speriamo di avere un ottimo fine settimana, le potenzialità sono buone così come accade regolarmente nell'European Le Mans Series.

Domani il primo sabato di Le Mans con la presenza in centro città da parte di Porsche Penske Motorsport, Ferrari e Toyota GR. Successivamente una macchina per ogni costruttore sfilerà per le alcune vie di Le Mans prima di rientrare in pista per i test del giorno seguente che si terranno a partire dalle 10.00.

Da Le Mans - Luca Pellegrini