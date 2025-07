F4 Italia | Mugello, gara 1-2: Nakamura-Berta consolida la leadership

La vittoria nella prima gara di giornata al Mugello ha permesso a Kean Nakamura-Berta di allungare sui propri avversari diretti per la lotta al titolo di campione F4 Italia. Il portacolori del team Prema ha guidato la manche dal primo all'ultimo giro, senza mai lasciare il primo posto. Il sesto posto conquistato nel pomeriggio, poi, ha portato ulteriore fieno in cascina per l'alfiere del team Prema.

Kean imprendibile, Gomez attacca Wheldon

La gara disputata nel corso della mattinata sul tracciato toscano ha visto un Nakamura-Berta letteralmente scatenato, che non ha lasciato neanche le briciole agli avversari. Una prestazione di altissimo livello la sua, che lo ha visto gestire al meglio anche i due restart dietro Safety Car dopo le uscite di Albag e Dupè. Fuori dal podio, invece, i tre altri alfieri del team vicentino, con Wheldon settimo davanti a Bondarev e Chi.

Proprio l'americano dovrà guardarsi le spalle dal ritorno prepotente di Gomez alle sue spalle. Il brasiliano di US Racing si è preso ancora una volta la seconda posizione sotto la bandiera a scacchi, andando a insidiare da molto vicino la piazza d'onore in campionato detenuta al momento dal giovanissimo rappresentante di Andretti Autosport.

Powell sugli scudi

La gara del pomeriggio, invece, ha visto tornare in alto Alex Powell dopo alcune prestazioni non troppo esaltanti. Il giamaicano è scattato dalla pole position in maniera ottimale, gestendo il ritorno dei piloti alle sue spalle, con Wheldon e Chi molto lesti a superare l'olandese Francot, scattato dalla prima fila non troppo velocemente. Dopo il podio ottenuto in mattinata, però, Powell ha dato continuità ad una giornata molto positiva per lui, gestendo alla perfezione anche la ripartenza dietro Safety Car.

Un'ospite inaspettata ha fatto capolino durante la gara pomeridiana: una leggera pioggerellina, infatti, è iniziata a cadere dopo cinque passaggi, in particolare nella zona del rettilineo dei box e della San Donato. Nessun particolare problema, però, è stato registrato dai piloti, che sono stati in grado di gestire la situazione senza particolari problematiche.

Alla fine della seconda gara di giornata, il giovane pilota del Mercedes AMG Junior Program ha preceduto Chi, Francot e un Sebastian Wheldon autore di diversi bloccaggi nella prima parte di gara, sintomo molto probabilmente di un assetto non ottimale. Nel finale, poi, l'americano si è dovuto difendere dagli attacchi di un aggressivo Gomez. Nakamura-Berta, leader della classifica F4 Italia con 198 punti e 44 lunghezze su Wheldon, si è limitato a controllare la situazione con un comunque ottimale sesto posto. Da segnalare il sabato consistente di Sammalisto, autore di due prestazioni da top ten, e l'incidente che ha visto protagonista (fortunatamente illesa) Emily Cotty sul rettilineo principale, e che ha costretto la Direzione Gara a far terminare la seconda manche dietro Safety Car.

Per quanto riguarda la pattuglia tricolore, il migliore dei nostri è stato ancora una volta Emanuele Olivieri, con uno splendido quarto posto in mattinata e una undicesima piazza artigliata nel pomeriggio. Qui i risultati completi. L'appuntamento, ora, è per gara-3, che scatterà domani alle 10:40.

La classifica di gara-1

La classifica di gara-2

Dal Mugello - Nicola Saglia