MotoGP | GP Argentina, Gara: Marc Márquez fa 90 e vince, Morbidelli torna sul podio

È ancora Marc Márquez a portare a casa la vittoria in MotoGP nel Gran Premio di Argentina 2025, inseguito a stretto giro dal fratello Álex in seconda posizione e un brillante Franco Morbidelli a chiudere il podio al terzo posto.

Nella domenica suo tracciato di Termas de Rio Hondo il vincitore della gara è Marc Márquez, che è riuscito a chiudere il suo weekend sudamericano perfetto, portando a casa la prima posizione davanti al fratello Álex Márquez, che si è dovuto "accontentare" del secondo posto al traguardo. A chiudere il podio si piazza un ottimo Franco Morbidelli, che è riuscito ad insediare la terza posizione e a mantenerla salda per tutta la durata della corsa, tenendo dietro di sè Francesco Bagnaia in quarta posizione. A chiudere la Top 5 si piazza il portabandiera del team Pertamina Enduro VR46 Fabio di Giannantonio, che conquista la quinta piazza con un sorpasso all'ultimo giro.

Sesto posto per Johann Zarco, che ha dovuto cedere la posizione al pilota Ducati e conclude la gara pienamente all'interno dei punti e portandosi alle spalle il duo Brad Binder e Ai Ogura, rispettivamente in settima e ottava posizione alla bandiera a scacchi. Ad inseguirli ci sono Pedro Acosta- più affaticato nel corso dei primi giri di gara - e il duo di casa Honda HRC, che portano a casa un bottino doppio di punti con Joan Mir in decima posizione e Luca Marini in undicesima.

Giornata nera per Yamaha e KTM Tech3, out Bezzecchi

Ancora nebbia fitta in casa Yamaha, con Miguel Oliveira out dalla Gara a seguito dell'incidente nella Sprint. A portare punti ci pensa Alex Rins, che riesce a portare a casa una dodicesima posizione, appena davanti al compagno di marca Jack Miller in 14esima piazza, nonostante le difficoltà riscontrate nel corso del weekend. Giornata da dimenticare invece per Fabio Quartararo, che si è trovato rilegato alla 15esima posizione a causa di un incidente in Curva 1 con Marco Bezzecchi, che invece è stato costretto a ritirarsi dalla corsa.

Gara che non è andata come previsto neanche per il duo del team KTM Tech 3, con Maverick Viñales che rientra per poco nei punti grazie alla sua 13esima posizione, mentre il suo compagno Enea Bastianini è stato costretto a chiudere la corsa in ultima posizione a causa di un contatto, alle spalle di Fermín Aldeguer in 16esima, Raúl Fernández in 17esima e Somkiat Chantra in 18esima.

MotoGP | GP Argentina: i risultati della Gara

Credits: Mototiming

Valentina Bossi

