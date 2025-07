JuniorGP | Magny-Cours: Alberto Surra trionfa sotto la pioggia in un weekend segnato dal lutto

A Magny-Cours si è concluso il terzo round della stagione del JuniorGP. É stato un weekend, nel quale le vittorie sono passate in secondo piano, di fronte alla tragedia accaduta giovedì. Tutte le gare sono state corse in memoria di Borja Gomez, nonostante alcuni piloti e il team Laglisse abbiano deciso di ritirarsi. Nonostante il lutto, Alberto Surra ha conquistato una vittoria stupenda in Moto2 sotto la pioggia. Joel Esteban ha trionfato nel JuniorGP, mentre Ramadhipa e Bujosa si sono divisi le vittorie nell'European Talent Cup.

JuniorGP | Joel Esteban trionfa, Uriarte cade

La gara del JuniorGP a Magny-Cours è stata corsa in condizioni decisamente complicate per i piloti, sotto la fitta pioggia che ha colpito il circuito francese. Brian Uriarte, non si è fatto fermare dalla pioggia francese, e ha preso da subito la leadership della corsa, lasciandosi alle spalle i suoi avversari. La sua fuga però è durata poco, lo spagnolo ha perso infatti l'anteriore finendo a terra. Il pilota UAX SeventyTwo Artbox è poi riuscito a ripartire portando a termine una rimonta sul bagnato degna di nota. Uriarte è finito in fondo al gruppo dopo la caduta, e ha chiuso la gara in decima posizione, limitando i danni. A trionfare davanti a tutti è stato il pilota Aspar, Joel Esteban. Seconda posizione per Casey O'Gorman, seguito da Rico Salmela. Il pilota finlandese, approfittando della caduta di Uriarte, ha potuto recuperare punti importanti in ottica mondiale.

Un piccolo highside ha messo fuori dai giochi, Leonardo Zanni. L'italiano era stato protagonista di una buona gara, fino al momento della caduta, che ha messo fine alle sue ambizioni per il podio. La gara è stata poi interrotta da una bandiera rossa, quando mancavano due giri al termine. Dodo Boggio è caduto all'uscita dall'ultima curva, non una brutta caduta per l'italiano, ma è stato necessario l'aiuto dei marshal per spostare la moto.

European Talent Cup | Bujosa trionfa con bandiera rossa

Dopo essere stata ritardata la partenza a causa della pioggia, si è aperta con un incidente la prima delle due gare previste per l'European Talent Cup. Nessun pilota fortunatamente ha subito conseguenze gravi. In una gara caratterizzata dalle tante cadute, a trionfare è stato Kiandra Ramadhipa, seguito da Alvaro Lucas. Ha chiuso il podio di Gara1, l'italiano Cristian Borelli. Grande sfortuna per il leader del campionato, Alex Longarela caduto nel corso dell'ultimo giro, dopo un contatto con Carlos Cano.

Anche la seconda gara della giornata dell'European Talent Cup si è corsa sotto la pioggia. In una gara interrotta a tre giri dalla fine, è stato Fernando Bujosa a trionfare a Magny-Cours, alle sue spalle Alex Longarela. Il pilota Snipers è riuscito così a rimediare alla sfortunata gara del mattino. Ha chiuso il podio Alvaro Lucas che non è riuscito a tenere il passo dei suoi connazionali. Medaglia di legno per il vincitore della mattina, Kiandra Ramadhipa.

Moto2 | Alberto Surra senza rivali

É iniziata come una lotta tutta spagnola per la vittoria di Gara1 della Moto2, ma nella secondo metà di gara Milan Pawelec si è insediato con il quartetto di testa. Alberto Ferrández ha da subito preso la testa della corsa, dimostrando di avere un passo migliore rispetto ai suoi avversari. Alle sue spalle Xabi Zurutuza, ha provato a tenere il ritmo del pilota GV EBC, ma si è dovuto arrendere alla sua superiorità. Nella seconda metà della gara poi ha dovuto cedere la posizione a Milan Pawelec. Il leader del mondiale, Unai Orradre, non ha trovato ritmo e si è dovuto accontentare della quarta posizione. Ottima gara di Alberto Surra. Il pilota Andifer American Racing, partito dalla venticinquesima posizione, ha chiuso la gara in sesta posizione. La gara è stata interrotta a poche curve dalla fine, a causa di una caduta di Mario Mayor, una caduta dura ma fortunatamente senza conseguenze per il pilota spagnolo.

In vista di Gara2, le condizioni della pista sono cambiate. La seconda gara di Moto2 della giornata, infatti è partita sotto la pioggia che ha coperto il circuito francese. Situazione difficile per i piloti, date le condizioni precarie della pista. Alberto Surra ha da subito mostrato un buon feeling e si è messo in testa alla corsa con un ritmo impressionante. Giro veloce dopo giro veloce, l'italiano ha costruito un vantaggio ampio, che gli è valso il primo trionfo della stagione. A completate il podio Facundo Llambas e Xabi Zurutuza. Anche la gara di Moto2 è stata interrotta a due giri dal termine, a causa della caduta di Jona Eisenkolb. Dopo la scivolata del pilota tedesco, la sua moto è rimasta al centro della pista, richiedendo quindi l'intervento dei marshal per poterla rimuovere.

Il JuniorGP tornerà in pista per il quarto appuntamento stagionale, il 27 luglio al MotorLand di Aragón.

Giulia Pea