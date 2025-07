GTWC Europe | Q2, Misano: McLaren svetta con Kirchhöfer

Marvin Kirchhöfer firma la pole per race-2 del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup a Misano Adriatico. Il tedesco di Garage 59 Laren beffa nel finale la BMW M4 GT3 EVO #46 di Raffaele Marciello, vincitore ieri con Valentino Rossi.

McLaren a segno su BMW

La McLaren 720S GT3 EVO #59, al top anche a Spa nella 24h di qualche settimana fa, si distingue nella lotta contro il cronometro a Misano. Il team inglese torna davanti a tutti nella Sprint Cup, l'ultima fu sempre in Romagna nel 2021 con un'Aston Martin.

Niente da fare per Marciello, semplicemente il più veloce ieri dopo aver ereditato il volante da Valentino Rossi. Il #46 di BMW partirà davanti a Engel (Winward Racing Mercedes #48), Vincent Abril (AF Corse Ferrari #51) e Gilles Magnus (Sainteloc Racing Audi #26), autore della pole nella specifica Gold Cup.

Cinque marchi differenti davanti

Il belga si è imposto nella classe e nella graduatoria assoluta sulla Ferrari 296 GT3 #69 Emil Frey Racing di Thierry Vermeulen, la Porsche 992 GT3-R #96 Rutronik Racing di Sven Muller e l'Aston Martin Vantage GT3 EVO #21 Comtoyou Racing di Kobe Pauwels, il migliore in Silver Cup.

La Mercedes AMG GT3 EVO #9 Boutsen VDS e la BMW M4 GT3 EVO #32 WRT chiudono la Top10, mentre è da citare la pole in Bronze Cup per la Ferrari #74 Kessel Racing. Pole e successo in race-1 per i leader del campionato, Dustin Blattner è stato il più rapido in qualifica riuscendo ad imporsi nei confronti della McLaren #112 CSA Racing.

Oggi alle 14.45 la race-2 del GTWC Europe Sprint Cup a Misano. Come sempre in diretta su Sky Sport ed anche sul canale ufficiale della serie YouTube (GT World), accessibile anche con il commento in italiano.

Da Misano - Luca Pellegrini