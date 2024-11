MotoGP | GP Malesia, Fabio Quartararo: "Il miglior weekend stagionale"

Per Yamaha il weekend di Sepang MotoGP è stato senza ombra di dubbio il migliore della stagione considerando i risultati di entrambi i piloti. Fabio Quartararo ha ottenuto un quinto posto nella Sprint e un sesto in gara, mentre Alex Rins ha terminato la corsa all'ottavo posto.

Yamaha veloce in Malesia

Negli ultimi anni la Malesia è sempre stato un buon weekend per la casa di Iwata è per Fabio Quartararo: nel 2022 fu l'unico podio insieme all'Austria della disastrosa seconda parte di stagione, che permise a Pecco Bagnaia di recuperare gli oltre 90 punti che aveva di svantaggio, mentre lo scorso anno concluse quinto. Le buone sensazioni di Yamaha su questa pista si è vista fin dal venerdì con entrambi i piloti che si sono qualificati direttamente per il Q2. Proprio nelle qualifiche hanno ottenuto la terza fila, con Quartararo 8° e Rins 9°.

Nella Sprint, nonostante una buona partenza, Alex Rins è stato troppo conservativo alla staccata di curva 1, non riuscendo più a risalire dalla dodicesima posizione in cui si trovava, guadagnando una posizione per la caduta di Bagnaia ma terminando comunque fuori dai punti. Al contrario Quartararo, sebbene abbia perso due posizioni in progressione, ha affondato la staccata in curva 1, prendendosi l'ottava posizione. Nel corso dei primi passaggi ha approfittato della sua esplosività superando Brad Binder e Franco Morbidelli, chiudendo la gara al quinto posto grazie anche alla caduta di Pecco. Per Fabio è il miglior risultato stagionale nella Sprint, al pari di Jerez, risultato però ottenuto in condizioni particolari visto che sono caduti numerosi piloti a causa delle chiazze umide sull'asfalto.

Grande spavento per Quartararo

La gara di Fabio Quartararo è iniziata in modo disastroso, considerando che è stato coinvolto in un brutto incidente con le due KTM ufficiali di Brad Binder e Jack Miller: “Non mi ricordo cosa è successo alla prima partenza, non ho ancora rivisto le immagini. So solo che al primo giro una KTM era all’interno del tornantino e ci siamo toccati - l'ammissione del francese - Penso che Miller sia andato fuori pista, mi ha preso e abbiamo fatto una brutta caduta”.

A seguito della bandiera rossa, Fabio è riuscito a schierarsi in griglia, seppur con la seconda moto e gomme diverse da quelle che aveva scelto: “Dopo l’incidente sono riuscito, sono ripartito con una gomma all’anteriore che non mi è piaciuta nel corso del weekend, mentre al posteriore ne avevo una usata”. Nonostante ciò, ha concluso la gara al sesto posto alle spalle delle Ducati e di Pedro Acosta, approfittando delle cadute di Marc Marquez e di Franco Morbidelli: ”Ho ottenuto un buon risultato: qui di solito andiamo forte ma la direzione tecnica che abbiamo intrapreso è quella giusta. Senza dubbio è stato il miglior weekend della stagione, tra sabato e oggi abbiamo avuto conferme importanti". Anche Alex Rins, pur perdendo la lotta con Maverick Viñales, ha ottenuto un buon ottavo posto. Per entrambi si tratta del miglior risultato stagionale, buon segnale dei miglioramenti Yamaha che in questa pista riesce a essere più competitiva rispetto al solito.

Francesco Sauta

Leggi anche: MotoGP | GP Malesia: Martin sconfitto a duello ma vicino al titolo: "Volevo vincere"