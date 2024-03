Moto2 | GP Qatar, gara: Alonso Lopez vince davanti a Baltus e Garcia

Succede di tutto nella prima gara stagionale della Moto2 in Qatar, con Alonso Lopez che vince la corsa davanti a Barry Baltus ed a Sergio Garcia.

Le nuove gomme Pirelli mescolano le carte

Alonso Lopez, il grande protagonista di giornata, ha condotto gran parte della gara. Dopo una partenza fulminea ha dovuto però cedere il comando prima ad Aron Canet e poi a Manuel Gonzalez. Una volta però ripresa la testa della corsa non l'ha più lasciata, resistendo agli attacchi di Baltus sul finale. Il pilota del team Speed Up parte alla grande dopo aver deluso nella passata stagione, in cui è rimasto a secco di vittorie. Se era lecito attendersi un Alonso Lopez nelle posizioni di vertice, così come per Ai Ogura, è stato invece inaspettato trovare Barry Baltus e Sergio Garcia nel ruolo di protagonisti, avendo colto entrambi il primo podio in Moto2.

Termina quinto Manuel Gonzalez, poi Marcos Ramirez. seguito dal compagno di squadra Joe Roberts che precede Albert Arenas. Termina al nono posto Celestino Vietti, primo degli italiani. Stupisce in negativo invece il poleman Aron Canet. Il pilota Fantic, dopo una brutta partenza, si è rapidamente riportato in testa per poi avere un calo drastico della gomma che lo ha costretto a chiudere addirittura al decimo posto in classifica. Lo seguono Somkiat Chantra, Jeremy Alcoba e Zonta van de Goorbergh. A chiudere la zona punti Bo Bendsneyder e Deniz Oncu, primo tra i rookie.

Disastro Aldeguer e Arbolino, fuori dai punti

Oltre a Canet, tra i tanti piloti che hanno avuto un drastico calo della gomma dopo pochi giri, sono senza ombra di dubbio Fermin Aldeguer e Tony Arbolino, i due contendenti al titolo secondo i pronostici della vigilia. Aldeguer ha terminato la sua gara sedicesimo dopo una gara incolore, nonostante le Boscoscuro fossero tutte davanti. Arbolino, invece, dopo un'ottima partenza, ha avuto un calo addirittura prima del pilota Seed Up, chiudendo la gara al ventesimo posto alle spalle di Dennis Foggia. Ritirati Izan Guevara, che dopo un'ottima partenza ha avuto anch'egli un calo drastico che non gli ha permesso di concludere la corsa, e Auyumu Sasaki, unico ad essere caduto dopo un lungo in Curva 1.

Di seguito la classifica della prima gara stagionale di Moto2.

Francesco Sauta