F1 | GP Brasile, Sprint Race: Norris vince e allunga nel Mondiale, Piastri a muro

Lando Norris trionfa nella Sprint Race del GP Brasile, portando la McLaren al successo e confermando il suo ottimo momento. Alle sue spalle un eccellente Andrea Kimi Antonelli e George Russell completano il podio, mentre prosegue il momento no di Oscar Piastri finito a muro nelle fasi iniziali di gara.

Piastri a muro in curva 3: bandiera rossa e gara sospesa

La gara ha preso il via su pista parzialmente umida e ha regalato subito colpi di scena. Norris ha mantenuto la leadership allo spegnersi dei semafori, precedendo Antonelli e Piastri, ma nel corso del terzo giro l’australiano ha perso il controllo della sua McLaren in curva 3, finendo contro le barriere dopo aver toccato un tratto ancora bagnato. Nel caos della stessa curva sono stati coinvolti anche Franco Colapinto e Nico Hulkenberg, costretti al ritiro. L’episodio ha portato alla sospensione della gara con bandiera rossa, necessaria per ripristinare la pista e rimuovere le vetture, con tutti i piloti fortunatamente usciti illesi.

Norris in gestione

Alla ripartenza dietro Safety Car, Norris ha difeso il comando con autorità, gestendo le gomme soft e la pressione di un Antonelli velocissimo. Il giovane bolognese della Mercedes è rimasto negli scarichi del britannico per gran parte della corsa, ma non ha trovato lo spunto per il sorpasso. Russell ha completato il podio con una gara regolare, mentre Verstappen non ha mai avuto il ritmo per impensierire i primi. Leclerc ha avuto la meglio su Alonso per il quinto posto, davanti a Hamilton, Stroll, Gasly e Albon, che hanno completato la top ten.

Bortoleto fuori nel finale

Negli ultimi giri, Gabriel Bortoleto ha perso la sua Sauber in frenata alla curva 1, andando a sbattere contro le barriere. L’incidente non ha avuto conseguenze fisiche per il pilota, ma ha provocato l’esposizione delle doppie bandiere gialle che hanno congelato le posizioni fino alla bandiera a scacchi.

Norris allunga nel Mondiale, Mercedes avvicina Ferrari

Con questa vittoria, Lando Norris ha confermato la competitività della McLaren e il suo ottimo stato di forma, firmando un successo che lo porta a 365 punti. Alle sue spalle resta Oscar Piastri, ancora pienamente in corsa per il titolo e distante appena 9 punti (356), mentre Max Verstappen consolida la sua terza posizione con 326 punti. Nella classifica Costruttori la Mercedes si porta ad un solo punto dalla Ferrari, con la gara di domani che sarà cruciale per la lotta alla seconda posizione.

