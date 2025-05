F1 | GP Emilia-Romagna: Verstappen domina e regola le due McLaren

Se il Mondiale 2025 non è un monologo McLaren lo si deve a Max Verstappen. L'olandese, così come a Suzuka, precede le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, con quest'ultimo che non è riuscito a capitalizzare la pole position conquistata ieri. Ottima la domenica anche per la Ferrari che, dopo il disastro di ieri in qualifica, chiude in P4 con Lewis Hamilton e in P6 con Charles Leclerc.

MAGIA DI VERSTAPPEN

Il suo successo Max Verstappen lo ha costruito allo start dove, dopo aver dato l'impressione di essere partito male rispetto a George Russell e Oscar Piastri, ha bruciato entrambi con uno spettacolare sorpasso poco prima della Villeneuve. Da quel punto in poi per l'olandese si è trattato di gestire le delicate fasi di neutralizzazione della gara, come la Virtual Safety Car del giro 29 attivata dalla Direzione Gara per il ritiro di Esteban Ocon, con il francese che ha parcheggiato la sua Haas poco dopo la Tosa, e la Safety Car del giro 56 per il ritiro di Kimi Antonelli, per conquistare la quarta vittoria consecutiva sul tracciato romagnolo e salire a 65 nella classifica all time.

SORRIDONO NORRIS E LE FERRARI

A sorridere dopo un sabato non propriamente al top è Lando Norris. Il pilota inglese, scattato dalla P4, con una prima parte di gara decisamente aggressiva e una strategia migliore del compagno di squadra è riuscito a precedere proprio quest'ultimo, portandosi a -13 dalla vetta della classifica iridata. Strategia di cui è stato vittima Oscar Piastri che, diversamente da Norris, ha optato per le due soste perdendo solo nel finale la piazza d'onore. Ottima è stata anche la giornata per la Ferrari che, dopo il disastro di ieri in qualifica, in gara si è giocata il tutto per tutto a livello strategico riuscendo a chiudere in P4 con Lewis Hamilton e in P6 con Charles Leclerc, a dimostrazione di una SF25 molto più performante sul passo gara piuttosto che sul giro veloce. A chiudere la top 10 troviamo Alexander Albon in P5 dopo un bel duello con Leclerc, George Russell (7°), Carlos Sainz (8°), Isaac Hadjar (9°) e Yuki Tsunoda (10°), con il giapponese bravissimo a risalire dal fondo della classifica dopo il bruttissimo incidente di ieri.

RITIRO PER ANTONELLI

Passo decisamente all'indietro per l'Aston Martin, dopo la bellissima prestazione di ieri in qualifica, con Fernando Alonso in P11 e Lance Stroll in P15, con Nico Hulkenberg (12°), Pierre Gasly (13°) e Liam Lawson (14°) tra le vetture del team di Lawrence Stroll. A chiudere la classifica troviamo Franco Colapinto (16°), Oliver Bearman (17°) e Gabriel Bortoleto (18°), mentre sono stati costretti al ritiro Esteban Ocon e il nostro Andrea Kimi Antonelli.

L'ordine d'arrivo del GP Emilia Romagna

Archiviato il GP Emilia Romagna per il Circus della Formula 1 è già tempo di pensare al GP Monaco che si disputerà nella suggestiva e iconica cornice del Principato di Monaco.

Vincenzo Buonpane