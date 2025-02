Formula E | EPrix Jeddah, qualifiche: Gunther ritorna in pole position

Sarà Maximilian Gunther a partire davanti a tutti nella prima gara di Formula E a Jeddah. Il pilota tedesco di DS Penske ha battuto il connazionale Pascal Wehrlein in finale dopo che il pilota Porsche si era qualificato per la terza volta consecutiva nella finale dei Duels. Per Gunther si tratta della terza pole position di carriera, nonché la prima da Giacarta 2023 (allora era con Maserati), e sarà un'occasione enorme per rilanciarsi in campionato dopo una qualifica dell'ePrix Jeddah che non ha mancato nel consegnarci delle enormi sorprese.

Rowland si ferma alla semifinale, Hughes porta la Maserati in settima piazza

L’azione comincia subito dai quarti di finale dove il duello chiave è stato quello tra Evans e Barnard, con il pilota McLaren che l’ha spuntata sul kiwi della Jaguar per soli 14 millesimi. Per il resto, gli altri confronti sono meno combattuti con Gunther, Wehrlein e Rowland che passano abbastanza facilmente al prossimo turno. Nelle semifinali Gunther ha regolato Barnard mentre Wehrlein ha beffato Rowland all’ultima chicane qualificandosi così per la terza finale su tre con l’obiettivo di ripetersi dopo le due pole position di San Paolo e Città del Messico.

Stavolta però il tris non riesce al pilota tedesco della Porsche che è rimasto surclassato in finale dal connazionale Maximilian Gunther, che così firma con DS Penske la sua terza pole di carriera e la prima con il nuovo team. Pascal Wehrlein scatterà comunque nuovamente dalla prima fila, davanti a Oliver Rowland (Nissan) e a Taylor Barnard (McLaren) che comporanno la seconda. Ad aprire la terza fila troveremo Mitch Evans (Jaguar) davanti a Nyck de Vries (Mahindra) mentre Jake Hughes (Maserati), nonostante l’errore in curva 13, partirà settimo a causa della cancellazione del tempo per track limits di Dan Ticktum (Kiro Cupra).

Da Costa subito fuori nei gruppi, partirà in settima fila con Vandoorne

Non si risparmiano colpi di scena nemmeno nei due gruppi, dove abbiamo assistito all’eliminazione di diversi nomi importanti. In primis nel gruppo A (primeggiato da Barnard) dove il leader della classifica piloti Antonio Félix da Costa (Porsche) non è andato oltre il 7° tempo nell’ultimo decisivo stint. Delusione anche per Nick Cassidy (Jaguar), quinto e fuori dai Duels per meno di un decimo di secondo, proseguono invece le difficoltà in casa Envision Racing con Sébastien Buemi (9°) e Robin Frijns (11°) che dovranno cercare la rimonta dalle retrovie.

Nel gruppo B invece non ci sono grandi sorprese: nonostante qualche spauracchio, Rowland e gli altri favoriti riescono a passare il turno ad eccezione di Jake Dennis (Andretti), con il pilota britannico che non è andato oltre l’ottavo tempo. Fuori anche Jean-Eric Vergne (DS Penske) che col quinto tempo precede in classifica Norman Nato (Nissan) e Stoffel Vandoorne (Maserati). Chiudono il gruppo David Beckmann (Kiro Cupra) e Zane Maloney (ABT Lola Yamaha) mentre Edoardo Mortara non ha preso parte alla qualifica e partirà dal fondo a causa di un problema occorso alla sua Mahindra.

Credits: FIA Formula E Media Centre

L'appuntamento si sposta dunque alle ore 18:05 per il via al primo dei due ePrix Jeddah in programma questo weekend. Ricordiamo che in questa gara farà il suo debutto il Pit Boost, una feature che potete approfondire QUI.

Andrea Mattavelli