UAE4 Series| Dubai, gara-1: Craigie resiste agli attacchi di Bondarev e vince per la prima volta, quarto Maccagnani

Dopo i primi due round ad Abu Dhabi, la UAE4 Series nel Medio Oriente si sposta a Dubai per il round 3. Gara-1 in Qatar, che potere recuperare sul canale Youtube di LiveGp vede trionfare per la prima volta in stagione il poleman, Kenzo Craigie, il britannico che con questo risultato sale al terzo posto in classifica. Bondarev, leader del campionato, ha lottato fino alla fine ma non è riuscito a prendersi la prima posizione.

Una Safety Car alla partenza ha congelato la gara, che è ripresa soltanto a 7 minuti dal termine, e ha visto sul podio Andy Consani, che ha preceduto un grande Niccolò Maccagnani, difesosi egregiamente dagli attacchi di Cosma-Cristofor.

Kenzo Craigie in pista.

La Safety Car subito ferma la gara, ma il finale ci regala spettacolo

La gara si è ravvivata sin dalla partenza, con Bondarev che ha tentato l'attacco nei confronti del poleman Craigie, con una battaglia che i due hanno portato avanti fino al traguardo. Purtroppo però, l'azione è stata subito interrotta da un incidente, causato dal tamponamento a Lindblom, fermo in griglia di partenza dopo lo spegnimento dei semafori. La Safety Car entra così subito in pista, restandoci per quasi tutta la gara e lasciando praticamente solo gli ultimi 7 minuti disponibili per correre.

Craigie scatta bene e mantiene la prima posizione, ma Bondarev prende ritmo e inizia ad avvicinarsi a Craigie pericolosamente. I due instaurano un duello che tiene occupati tutti gli spettatori fino al traguardo, con Bondarev che cerca più di una volta il sorpasso, non riuscendo, però, mai a superare il rivale. Alla fine l'ucraino deve accontentarsi della seconda posizione, non prima però di aver tentato un ultimo disperato attacco in curva, andando nuovamente a bloccare le ruote.

Craigie va così a vincere per la prima volta in stagione, davanti a Bondarev e Consani che, mentre sia davanti che dietro lottavano, ha concluso in terza posizione senza perdere troppo terreno dall'ucraino, leader della classifica. Per il quarto posto, infatti, c'è stata una lotta di grande livello, molto simile a quella tra Bondarev e Craigie, con lo stesso esito. Alla ripartenza Maccagnani resta in quarta posizione, ma alle sue spalle Cosma-Cristofor spinge per superarlo e inizia a studiare l'avversario. Il rumeno attacca così più di una volta l'italiano, che però resiste molto bene e si difende fino al traguardo, andando a prendersi un bel quarto posto, confermandosi come uno dei migliori piloti del campionato.

Cosma-Cristofor deve così accontentarsi della quinta posizione, dietro di lui c'è Aksoy, poi Palmer e Cotty, autrice di una grande gara. Chiudono infine la top-10 Campell-Pilling, che dopo essere partito 14esimo ha chiuso nono, e infine Westcott, che ha rimontato dalla 17esima posizione tagliando il traguardo al decimo posto e conquistando i primi punti della sua stagione.

Bondarev leader del campionato

Bondarev aumenta il suo vantaggio in classifica, ma Consani resta aggrappato

Con il secondo posto conquistato Oleksandr Bondarev aumenta il distacco in classifica e conferma la sua leadership in campionato, davanti proprio a Andy Consani, che gli è finito subito dietro in gara, chiudendo terzo. Il distacco tra i due è di 20 punti, con il duo di testa che resta in controllo, in particolare Bondarev, ma che vede Craigie recuperare qualcosa, e ora si trova a 22 punti da Consani dopo la vittoria in gara-1 a Dubai.

Il nostro Niccolò Maccagnani giù dal podio anche in classifica, quarto, a 15 punti da Craigie, dopo una grande prestazione a Dubai dove è riuscito a difendere la quarta posizione dagli attacchi di Cosma-Cristofor fino alla fine, resistendo alla pressione del rumeno alle sue spalle che, nel finale di gara, sembrava avere un ritmo migliore. Cosma-Cristofor che in classifica si trova proprio alle spalle dell'italiano, in quinta posizione a 6 punti di distanza.

Fuori dalla top-5 c'è Aksoy, che approfitta del ritiro di Lindblom e si prende la sesta posizione in classifica. Settimo Lindblom, poi Cotty a 4 punti dallo svedese. In nona posizione c'è Al Azhari, dopo una prima gara sottotono a Dubai chiusa fuori dai primi 10. Infine Al Sulaiti a chiudere la top 10.

L'arrivo al traguardo di gara-1 a Dubai.

Alessio Apicella