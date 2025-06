MXGP | Lettonia: Herlings inarrestabile a Kegums

Quando parte, non lo fermi più. Ancora meno sulla sabbia: Kegums è di Jeffrey Herlings, vincitore del MXGP di Lettonia con una trionfante doppietta sul terreno tanto amato. Altra lezione al compagno di squadra Lucas Coenen, la cui famiglia festeggia la prima vittoria del 2025 per il gemello Sacha in MX2. Chiude il podio Romain Febvre.

Infermabile: The Bullet è tornato

Dopo la vittoria 108 ottenuta in Germania solo sette giorni fa, Jeffrey Herlings decide di raddoppiare. Dove se non nella sua Kegums: nono successo per il fenomeno di KTM al MXGP di Lettonia in maniera trionfale, con tanto di successo nella gara di qualifica del sabato. Una domenica con pochissimi intoppi per il pilota olandese, che in Gara 1 ha dovuto sudare fino alla bandiera a scacchi per la pressione del proprio compagno di squadra Lucas Coenen. Gara 2, invece, è stata quasi contraria nello suo svolgimento: Herlings ha preso la testa alla partenza, mantenendo la posizione all'esterno nelle prime curve. Da lì, un assolo del #84: Herlings ha concluso la manche conclusiva completando un weekend perfetto. Vittoria numero 109 di una carriera straordinaria, che ancora non è destinata a finire.

Coenen sconfitto sul campo, ma la classifica gli sorride

Per la seconda settimana consecutiva Lucas Coenen si è visto sconfitto dal compagno di squadra Jeffrey Herlings. È altrettanto vero che il pilota belga per il terzo Gran Premio consecutivo ha recuperato punti fondamentali per la classifica mondiale. Nel MXGP di Lettonia Coenen ha totalizzato 53 punti nel suo complesso, dieci in più rispetto al rivale per il titolo Romain Febvre. Il pilota Kawasaki è stato protagonista di una caduta ingenua in Gara 1, mentre nella manche conclusiva non è bastato il forcing finale per superare Coenen in pista. Non sarebbe cambiato nulla in termini di classifica, con il francese sempre al gradino più basso del podio: un sorpasso in pista, però, avrebbe sicuramente fatto morale alla tabella rossa che ha visto il suo vantaggio nel mondiale scendere a 26 punti.

Diversi protagonisti inattesi a Kegums: Glenn Coldenhoff porta Fantic Racing in 4ª posizione nella classifica generale al termine di due gare concrete: un solo punto non gli ha permesso di scalzare Febvre dalla festa finale. Il marchio italiano festeggia anche una buona prestazione di Andrea Bonacorsi, 7° assoluto e forte di un'ottima prestazione in Gara 2 conclusa al 5° posto. Rubén Fernández è 5° davanti a Jago Geerts, finalmente competitivo in sella alla Yamaha: l'ormai ex MX2 è arrivato 4° in Gara 2, mostrando un ottimo passo sulla sabbia che da sempre lo ha avvantaggiato. Ben Watson e Beta chiudono all'ottavo posto assoluto davanti a Brian Bogers e Calvin Vlaanderen.

MXGP | I risultati di Kegums

MX2 | Längenfelder, che spreco! Coenen festeggia

Fino alla bandiera a scacchi nulla è deciso nella MX2. Il MXGP della Lettonia è stato un incubo per Andrea Adamo, che giusto una settimana prima era tornato a vestire la tabella rossa sulla sua KTM. Il pilota italiano ha vissuto una domenica da incubo: scivolato in Gara 1 e in rimonta dopo una partenza da dimenticare in Gara 2, il tutto per una deludente 10ª posizione assoluta. Poteva andare peggio al siciliano, dato che Simon Längenfelder sembrava involato verso la vittoria del Gran Premio: un errore ingenuo in un canale mentre si trovava comodamente in testa all'ultimo giro ha fatto perdere al tedesco vittoria di manche e della generale.

Credits: KTM Media | Sacha Coenen

A beneficiarne è, come nel 2024, Sacha Coenen: il pilota belga ha vinto Gara 1 comandando fin dalla partenza, mentre in Gara 2 ha concluso in 2ª posizione beneficiando dell'errore del compagno di tenda. Prima vittoria del 2025 per il gemello di Lucas, che sicuramente fa morale. Torna alla vittoria e sul podio della classifica generale Kay de Wolf, primo beneficiario della caduta di Längenfelder. Nonostante il fondo sabbioso spesso sia terreno di caccia per il campione del mondo, de Wolf continua in un 2025 che non gli sta dando soddisfazioni. La vittoria parziale potrebbe comunque dargli slancio per i prossimi appuntamenti. La classifica del mondiale ora vede Längenfelder al comando con 27 punti su Adamo e 47 su de Wolf.

MX2 | I risultati di Kegums

Valentino Aggio

Leggi anche: MXGP | Germania: vittoria e tabella rossa per Andrea Adamo