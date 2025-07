WRC | Rally Estonia: Solberg completa il capolavoro ed entra nella storia

Oliver Solberg entra nella storia del WRC. Il giovane talento norvegese, figlio del campione del mondo 2003 Petter Solberg, ha centrato la sua prima vittoria assoluta nel Mondiale Rally trionfando nel Rally di Estonia 2025 al volante della Toyota GR Yaris Rally1. Con questa affermazione, Oliver diventa il più giovane vincitore del rally estone da quando è entrato nel calendario iridato, coronando un weekend perfetto condotto da leader dal primo giorno.

Weekend da protagonista per Solberg: dominio dall'inizio alla fine

Già dalle prime speciali del venerdì, Solberg ha mostrato un ritmo superiore alla concorrenza, approfittando di una posizione di partenza favorevole che gli ha permesso di affrontare strade relativamente pulite. Il suo vantaggio si è consolidato sabato, la giornata più lunga e impegnativa, con 9 stage vinte su 20 e un margine di oltre 20 secondi su Ott Tänak al termine della tappa. Domenica il norvegese ha mostrato grande maturità, controllando la corsa e portando la Toyota al traguardo di Tartu con un tempo totale di 2h25m20.1s, suggellato dal terzo tempo nella Power Stage finale. Un successo significativo per Oliver, tornato alla guida di una Rally1 dopo tre anni di assenza dalla categoria regina. Il figlio d'arte ha dimostrato di essere cresciuto, mettendo in scena una performance solida e priva di errori, convincendo anche gli scettici. Questo successo potrebbe spalancargli nuove opportunità nel WRC, sia per il prosieguo della stagione che in ottica 2026.

Tänak nuovo leader del Mondiale, Neuville completa il podio

Alle spalle del vincitore, Ott Tänak ha chiuso secondo sulle strade di casa. L'estone ha tentato in ogni modo di tenere il passo di Solberg, senza però riuscire ad impensierirlo realmente. Grazie a questo risultato, Tänak conquista la leadership del Mondiale Piloti con un solo punto di vantaggio su Elfyn Evans, solamente sesto al traguardo dopo un weekend opaco. Thierry Neuville completa il podio: il belga ha duellato con Tänak durante il sabato, ma una partenza anticipata nella giornata finale lo ha allontanato dalla seconda posizione, costringendolo ad accontentarsi del terzo posto. Neuville raccoglie comunque punti preziosi nella rincorsa al titolo, mettendosi alle spalle Kalle Rovanperä, quarto e lontano dai ritmi dei primi nonostante le buone premesse della vigilia.

WRC2: trionfo casalingo per Robert Virves

In WRC2, il successo è andato all'eroe locale Robert Virves, che ha dominato il fine settimana al volante della Skoda Fabia RS Rally2, nonostante le difficoltà fisiche del venerdì. Dietro di lui hanno chiuso il connazionale Georg Linnamae e il finlandese Roope Korhonen, mentre Nikolay Gryazin ha terminato senza punti, compromettendo la sua rincorsa al titolo.

Il Rally Estonia si conferma evento speciale per le “prime volte”

Il Rally di Estonia si conferma terra di esordi vincenti: nel 2021 fu il turno di Kalle Rovanperä, oggi è Oliver Solberg a iscrivere il proprio nome nell'albo d’oro. Grazie a questo successo, il 23enne figlio d'arte diventa il terzo pilota più giovane della storia ad essersi aggiudicato un appuntamento iridato, alle spalle solo di Rovanperä e Latvala. La lotta per il titolo resta apertissima, con Tänak nuovo leader e Solberg possibile outsider nella seconda metà di stagione.

Top 10 Rally Estonia 2025

Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1)

Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1)

Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1)

Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1)

Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1)

Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1)

Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1)

Martins Sesks (Ford Puma Rally1)

Josh McErlean (Ford Puma Rally1)

Grégoire Munster (Ford Puma Rally1)

Marco Privitera