WRC | Rally Estonia, sabato: Solberg allunga e “vede” la prima vittoria

Oliver Solberg continua a dominare la scena anche nel sabato del Rally Estonia in uno dei weekend fino ad ora più imprevedibili della stagione 2025 del WRC. Il figlio d’arte svedese rimane sempre al comando con la Toyota GR Yaris Rally1, allungando addirittura su Ott Tänak e Thierry Neuville, con i due piloti titolari di Hyundai impegnati in una lotta senza tregua per il secondo posto che ha catalizzato l’attenzione in una giornata senza molti cambiamenti a livello di classifica.

Solberg prosegue il dominio, Tänak respinge l’assalto di Neuville

Dopo il sorprendente inizio nelle prime prove del venerdì, Solberg ha continuato ad accelerare sulla sua andatura anche nelle 9 prove speciali disputate in questa giornata tra le veloci e spettacolari strade sterrate estoni. Il giovane pilota di casa Toyota ha cominciato subito forte vincendo le prime tre prove disputate nella mattinata per poi ripetersi anche nella SS15 Otepää 2, dove Oliver ha regolato di nuovo Tänak e Neuville negli ultimi chilometri di prova per arrivare a sette vittorie “di tappa” e concludere la giornata con un vantaggio di ben 21.1 secondi da gestire per domani.

Il passo del figlio d’arte di Petter ha costretto i rivali della Hyundai ad inseguire nuovamente le briciole in questo sabato: a tal proposito, Ott e Thierry sono stati protagonisti di una lunga battaglia sul cronometro, con tanto di continui scambi di posizione tra i due piloti di Estonia e Belgio. Nonostante il testacoda durante la SS9 Raanitsa 1 che gli aveva fatto perdere momentaneamente la posizione su Neuville, Tänak si è rifatto fin da subito, andando a vincere tre prove speciali a Kanepi 2 e sui due passaggi del Karaski contro le due affermazioni del belga (che ha prevalso nella seconda Super Speciale di Tartu Valde per solo un decimo su Ott), mantenendo così la seconda posizione al termine della giornata con un vantaggio di 4 secondi netti sul compagno di squadra belga.

Credits: Hyundai Motorsport / X.com

Rovanperä (4°) ed Evans (7°) in solitario, classifica immutata

Dietro di loro, Kalle Rovanperä non è mai riuscito ad essere vicino al livello dei due piloti Hyundai e così è rimasto a consolidare il quarto posto in attesa delle prove di domani dove il finlandese giocherà all’attacco per prendersi quanti più punti possibili nel Super Sunday. In casa Ford M-Sport, invece, Adrien Fourmaux rimane stabile in top 5, confermandosi come il migliore dei piloti dell’ovale blu e allungando a secondi il suo vantaggio su Takamoto Katsuta, che rimane sesto con la Yaris.

Situazione simile anche per il leader del Mondiale Elfyn Evans con il gallese che, tra le difficoltà del setup della Toyota e il prezzo di aver fatto da aprigruppo nella giornata di ieri, rimane in settima posizione: anche per lui domani ci sarà da attaccare fino al Power Stage per limitare il più possibile i danni in ottica iridata. Posizioni invariate anche nelle retrovie della classe Rally1, con Sami Pajari ottavo sulla quinta Toyota che precede le Ford Puma di Martin Sesks, Joshua McErlean e Grégoire Munster, con quest'ultimo ancora fuori dalla top 10.

WRC2: Virves conduce Linnamae per l’1-2 estone

Tutto rimane lo stesso anche nella classifica della WRC2, con la categoria che si invola sempre più verso la doppietta per l’Estonia: Robert Virves (Skoda) continua a condurre su Georg Linnamae (Toyota) con 26.5 secondi di vantaggio, mentre il finlandese Rhoope Koronen (Toyota) mantiene il terzo posto sul connazionale Mikko Heikkela (Skoda). Da segnalare il sorpasso per il quinto posto di classe dell’estone Romet Jurgenson (Ford) ai danni di Lauri Joona (Skoda).

QUI potete trovare i risultati della giornata con la classifica completa aggiornata del Rally Estonia. Domani si tornerà in azione con gli ultimi tre passaggi da oltre 60 km validi per il Super Sunday, di cui due nella temibilissima Kääriku da 24.2 km che ospiterà anche il Power Stage conclusivo di un rally molto emozionante e che potrebbe regalare un risultato molto importante.

Andrea Mattavelli