CIGT Sprint | BMW e Ferrari sugli scudi nel debutto a Vallelunga

Dopo la serie Endurance, ha preso il via anche il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2025 all’autodromo di Vallelunga, con il circuito romano che ha ospitato due gare molto combattute tra le 50 vetture divise tra GT3 e GT Cup. Nella categoria principale sono BMW Italia Ceccato Racing con i campioni uscenti Klingmann-Krohn e Ferrari AF Corse con Ferrari-Raghunatan a prendersi subito i titoli con due vittorie convincenti, mentre nella GT Cup il successo è andato rispettivamente a Target Racing (Fontana-Mainetti) e HC Racing Division (D’Auria), in un primo round che ci promette una stagione adrenalinica e incerta fino alla fine.

Gara 1 GT3

La difesa del titolo di BMW Italia Ceccato Racing è cominciata con la vittoria in Gara 1 del campione in carica Jens Klingmann e di Jesse Krohn sulla M4 GT3 #1: il tedesco è stato protagonista di una partenza ai limiti della perfezione, guadagnando posizioni nei primi giri dopo essere scattato dalla terza fila. Il suo stint ha permesso all’equipaggio di recuperare tempo sul leader fino alla sosta ritardata che ha consentito al team di completare un overcut decisivo sul poleman Mattia Michelotto (con la Lamborghini VSR #66 che però retrocederà al nono posto per problemi all’ABS), con il finlandese che ha potuto poi amministrare il vantaggio acquisito fino alla bandiera a scacchi.

Subito dietro di loro abbiamo la Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 #63 del team di Vincenzo Sospiri con Andrea Frassineti ed Edoardo Liberati, mentre la seconda BMW #2 di William Alatalo e Leonardo Caglioni ha completato il podio conquistando il terzo posto generale e la vittoria nella classe PRO-AM davanti alle due Ferrari #51 e #62 di AF Corse. Segue al quarto posto la Audi R8 LMS #99 di Tresor Attempto Racing (Mazzola/Rauer) mentre l’equipaggio ufficiale di Audi Sport Italia #21 arranca col decimo posto (quinto nella classe PRO-AM). In AM, invece, c’è il successo per Luca Magnoni e Paolo Rocca, 13esimi assoluti sulla Honda NSX GT3 #77 di Nova Race Events.

Credits: ACI Sport

Gara 2 GT3

Nella domenica invece sono state Ferrari ed AF Corse a trionfare sul circuito romano in Gara 2 con l’equipaggio #51 PRO-AM di Lorenzo Ferrari e Mahaveer Raghunatan: dopo la pole position siglata dal pilota di Fiorenzuola d'Arda, la 296 GT3 del team piacentino ha perso al via la prima posizione sulla Lamborghini VSR #63 di Edoardo Liberati (affiancato da Andrea Frassinetti), salvo poi riprendersela dopo la sosta obbligatoria con il pilota indiano che ha poi saputo allungare nella seconda metà di gara approfittando anche della battaglia scatenatasi dietro tra le due Huracan GT3 Evo 2 di VSR e Imperiale Racing.

Quest’ultima ha tagliato il traguardo al secondo posto con la #85 di Philippe Dennes e Alexander Bowen salvo poi ricevere una penalità di 0.882 secondi per cambio pilota irregolare che gli ha fatto retrocedere in terza posizione a favore proprio di Liberati e Frassinetti. Subito dietro la Honda NSX GT3 #55 di Nova Race Events con Felice Jelmini e Daniele Di Amato, poi in quinta posizione la Lamborghini #66 VSR di Ignazio Zanon e Mattia Michelotto prima in PRO-AM. Settima invece la BMW Italia Ceccato Racing #1 di Klingmann e Krohn mentre la M4 #2 è stata costretta al ritiro insieme all’Audi Sport Italia #21, con quest’ultima che ha causato la Safety Car a seguito dell’uscita di Bracalante. La casa di Ingolstadt si riscatta parzialmente in classe AM con la vittoria della R8 LMS #88 di Tresor Attempto Racing con Alberto Clementi Pisani e Marco Cassarà.

GT Cup

Credits: ACI Sport

La stagione GT Cup è iniziata nel migliore dei modi per Andrea Fontana e Alessandro Mainetti che con la Lamborghini Huracan ST EVO 2 #109 di Target Racing ha conquistato gara 1 grazie ad un’ottima partenza a degli ottimi stint da parte di entrambi gli piloti che hanno praticamente dominato la corsa. A 7 secondi troviamo la Lamborghini #172 di DL Racing con Vittorio Viglietti e Riccardo Iannello in seconda posizione, mentre la Ferrari #169 di AF Corse con Stefano Gai e Fabrizio Fontana ha completato il podio con grande distacco. Grande lotta invece nella classe AM dove la Lamborghini #288 di Randozzo Motorsport conquista il successo con Piergiacomo Randazzo e Gaetano Oliva dopo una lotta finale emozionante con la Huracan #207 di Invictus Corse e la Ferrari #244 di DL Racing.

In gara 2 invece la vittoria è andata a Ferdinando D’Auria e alla Lamborghini Huracan ST EVO 2 #166 di HC Racing Division. Determinante per il 18enne di Avellino la sosta anticipata che gli ha permesso di fare l’undercut sulla Ferrari #296 di AF Corse e di guadagnare terreno sui suoi rivali. Subito dietro troviamo la Lamborghini #106 Giacomo Race dei fratelli Giacomo e Matteo Pollini, terza posizione invece per la Ferrari #111 di Best Lap con Lorenzo Pegoraro e Filippo Croccolino. In AM successo per Pierluigi Alessandri (sesto posto assoluto) sulla Ferrari 296 Challenge #244 di DL Racing in una gara segnata dall’incidente al primo giro di Angelo Lancelotti sulla Lamborghini #207 di Invictus Corse.

La CIGT Sprint ritornerà in azione dall’11 al 13 luglio al circuito del Mugello, mentre il second round della serie Endurance si terrà il prossimo 20-22 giugno all’Autodromo Nazionale di Monza.

Andrea Mattavelli