WRC | Rally Montecarlo, Day-1: Ogier sbaglia, Neuville leader

Thierry Neuville svetta nella classifica generale dopo le prime tre speciali del Rally Montecarlo 2025, opening round del FIA World Rally Championship. Il belga di Hyundai precede di due secondi la Toyota di Elfyn Evans, la coppia approfitta di un errore di Sébastien Ogier nel corso della SS3.

Rally Montecarlo, day-1: Ogier parte forte

Ogier ha iniziato alla perfezione il campionato 2025 non sbagliando nulla nella speciale inaugurale. La SS1 ha visto il francese controllare la scena con 3.9 secondi di margine nei confronti del teammate Elfyn Evans e 4.4 secondi su Thierry Neuville (Hyundai).

Il belga ha tenuto testa ai compagni di squadra Adrien Fourmaux ed Ott Tanak, la coppia ha beffato il rientrante Kalle Rovanperä. Il finnico di Toyota non è riuscito ad impensierire la concorrenza, limitato dalla scomoda posizione di partenza in coda allo schieramento delle Rally1.

Ogier resta leader

La SS2 non ha modificato le carte in tavola, ma ha promosso in seconda posizione Neuville. Il nativo di St. Vith è riuscito a scavalcare Evans disputando una prova quasi perfetta in cui ha ceduto solamente nove decimi alla Toyota #17.

Evans è stato rimontato anche da Fourmaux, ex alfiere di M-Sport Ford che quest'anno guiderà per Hyundai dopo una solida stagione in cui a più riprese ha saputo impensierire i migliori.

Neuville ringrazia Ogier

La SS3 è stata segnata da un errore in una piega verso sinistra di Ogier. Il nativo di Gap, tradito dal fango presente sulla strada, è finito in testacoda perdendo oltre 20 secondi da Neuville ed Evans.

Il plurivincitore della manifestazione monegasca ha saputo in ogni caso limitare i danni chiudendo a +23.5 dalla vetta. Il #17 dello schieramento si è collocato terzo nella graduatoria overall al termine del primo giorno con 14.2 secondi di scarto su Tanak che negli ultimi chilometri di giornata ha superato nuovamente Fourmaux.

Più attardati tutti gli altri con Rovanperä ad oltre 40 secondi insieme alla Ford Puma Rally1 M-Sport di Gregoire Munster. Il lussemburghese ha battuto la Toyota di Takamoto Katsuta, in difficoltà nelle tre prove speciali in notturna che hanno ufficialmente aperto il campionato 2025.

Domani sei speciali in programma con la SS4, SS5 ed SS6 che verranno effettuate due volte. Attenzione al ghiaccio domani mattina, una variabile da tenere in considerazione oltre al comportamento dei nuovi pneumatici Hankook.

