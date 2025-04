WorldSBK | Assen: Nicolò Bulega chiamato alla risposta su Razgatlıoğlu

Sarà ancora una sfida tra Nicolò Bulega e Toprak Razgatlıoğlu? Da quello visto nei primi due round del WorldSBK sembrerebbe proprio così. Ad Assen qualcuno potrebbe mettersi tra i due grandi contendenti per il titolo? La novità portata in pista da Pirelli potrebbe rimescolare le carte. Nei Paesi Bassi debutta la seconda edizione del WorldWCR.

Il duello Razgatlıoğlu-Bulega si sposta alla Cattedrale

Dal Portogallo ai Paesi Bassi: Nicolò Bulega non dovrà aspettare un mese (come tra Phillip Island e Portimão, ndr) per riprendersi la rivincita su Toprak Razgatlıoğlu. Tutto si rimette in gioco nella Cattedrale della Velocità questo weekend: il punteggio dice 3-3 in questo momento, nelle sei manche disputate i due si sono distribuiti equamente i successi. Il primo ha dominato in Australia, mentre il turco si è preso Portimão con il ducatista sempre alle calcagna. La tortuosa pista di Assen sembra possa favorire Razgatlıoğlu, che in Gara 2 del 2024 ha terminato un digiuno di vittorie dopo ben otto podi a partire dal 2021. Bulega, al contrario, si è dimostrato umano proprio ad Assen: dopo un inizio di 2024 da rookie invincibile, il #11 è salito sul podio solo in Superpole Race collezionando un 11° e un 8° posto nelle gare più lunghe.

È notizia delle ultime ore, così come riportato da Motosprint, che Dorna ha limitato le prestazioni della M1000RR così come quelle della Panigale V4R. Ad entrambe le case verrà ridotto il flusso di carburante di 0.5 kg/h, il nuovo sistema di penalizzazione entrato in vigore quest'anno rispetto alla riduzione dei giri motore.

Chi si può inserire nella lotta? Pirelli con una novità

È lecito chiedersi chi possa inserirsi tra i due litiganti nel weekend di Assen. Con sette successi sul suolo Orange, Álvaro Bautista sembrerebbe essere il candidato migliore. Il due volte iridato è sembrato essere sempre piuttosto lontano dal compagno di squadra e Razgatlıoğlu, ma Assen è una delle piste dove da sempre è stato molto efficace. Reduce da due podi in Portogallo, Andrea Locatelli cercherà di ripetersi in Olanda: proprio ad Assen il pilota Yamaha ha centrato il primo podio nel WorldSBK nel 2021 e le recenti grandi prestazioni fanno ben sperare, nella speranza che i Tre Diapason possano ri-abbracciare a breve Jonathan Rea (ancora sostituito da Jason O'Halloran, ndr).

Potrebbe essere proprio Pirelli a cambiare le carte in tavola: il costruttore milanese si presenta all'appuntamento WorldSBK di Assen con una novità. In primis il ritorno della mescola SCQ per qualifiche e Superpole Race, ma soprattutto l'introduzione della specifica E0126 di sviluppo della mescola SCX. Questa, studiata appositamente per mantenere la performance con il passare dei giri, sarà disponibile per le gare lunghe: “Con le giuste temperature e condizioni della pista, la supersoft è solitamente la mescola più scelta per Gara 1 e Gara 2” spiega Giorgio Barbier, direttore racing di Pirelli. Chissà che questa novità non possa rimescolare le carte in tavola.

WorldSSP | Tutti a caccia di Stefano Manzi (e la R9)

Arrivato in Portogallo a parimerito in testa al mondiale, Stefano Manzi ha lasciato Portimão con ben tredici punti di vantaggio in classifica. Il pilota Yamaha non ha vinto ma si è classificato 2° in entrambe le manche confermando il grande potenziale della nuova Yamaha R9. Ora l'italiano diventa la lepre e ad Assen c'è bisogno di ritornare alla vittoria, visto che gli avversari sono tanti: Can Öncü ha dimostrato tutto il proprio talento vincendo Gara 1, mettendo a nudo tutte le sue debolezze con la caduta di Gara 2. Il turco rimane un potenziale rivale. In Portogallo si è sbloccato Bo Bendsneyder con MV Agusta, che finalmente ha nel proprio box un pilota in grado di combattere per la vittoria del titolo. L'olandese giocherà in casa ad Assen, quindi è l'indiziato numero uno. Da non dimenticare il secondo in classifica Tom Booth-Amos, che con la Triumph Street Triple 765 è salito sul podio anche a Portimão. La competitività della moto rimane ancora un punto interrogativo, ma per ora l'inglese è da considerare un contendente al titolo.

WorldWCR | Debutto ad Assen per il mondiale femminile

Ad Assen è il momento del WorldWCR: dopo il successo della prima edizione il mondiale tutto al femminile torna per una seconda edizione e le medesime protagoniste. La vittoria di Ana Carrasco nel 2024 ha portato la spagnola a tentare l'avventura nel WorldSSP con Honda, lasciando così alle tre connazionali la lotta per il campionato. María Herrera è la favorita per il palmarès, ma sia Sara Sánchez che Beatriz Neila Santos hanno le loro carte da giocarsi dopo un anno di assestamento ad un livello così alto. Rimane alla finestra Roberta Ponziani, sempre quinta forza nel 2024 ma rinvigorita dal passaggio in Forward Racing come dimostrato dai test svolti al Cremona Circuit. Le prime potrebbero (e dovrebbero) fare un altro sport, ma dietro ci sarà comunque battaglia. C'è grande attesa per il debutto di Natalia Rivera Resel, la giovanissima spagnola vincitrice del Women's European Championship nel 2024 al termine di una stagione trionfale.

WorldSBK | Assen: gli orari del weekend

Venerdì 11 Aprile

09:40 | WorldSSP300 - FP

10:20 | WorldSBK - FP1

11:20 | WorldSSP - FP

12:15 | WorldWCR - FP

14:10 | WorldSSP300 - SP

15:00 | WorldSBK - FP2

16:00 | WorldSSP - SP

16:55 | WorldWCR - SP

Sabato 12 Aprile

09:00 | WorldSBK - FP3

09:30 | WorldWCR - WUP1

09:50 | WorldSSP300 - WUP1

10:10 | WorldSSP - WUP1

11:00 | WorldSBK - SP

11:50 | WorldWCR - Gara 1

12:45 | WorldSSP300 - Gara 1

14:00 | WorldSBK - Gara 1 (diretta TV8)

15:15 | WorldSSP - Gara 1

Domenica 13 Aprile

09:00 | WorldSBK - WUP

09:20 | WorldWCR - WUP2

09:40 | WorldSSP300 - WUP2

10:00 | WorldSSP - WUP2

11:00 | WorldSBK - Superpole Race (differita TV8 ore 13:00)

11:50 | WorldWCR - Gara 2

12:45 | WorldSSP300 - Gara 2

14:00 | WorldSBK - Gara 2 (diretta TV8)

15:15 | WorldSSP - Gara 2

Valentino Aggio

