IMSA | Porsche cambia piloti nel 2026. Ferrari scalda i motori in GTD PRO

Porsche Penske Motorsport ha rivelato i piloti che parteciperanno alla prossima stagione dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Inizia a comporsi l'entry list per il campionato 2026 che come da tradizione scatterà a gennaio a Daytona.

Credits: Porsche Motorsport

Estre, Vanthoor ed Andlauer nuove aggiunte

Kevin Estre, Laurens Vanthoor e Julien Andlauer sono i nuovi protagonista dell'IMSA WTSC. I primi due, campioni del mondo 2024 in Hypercar, guideranno la 963 ufficiale #6, pronti per dividere il volante nell'Endurance Cup con Matt Campbell.

Il vincitore dell'IMSA WTSC in GTP nel 2025 con Mathueu Jaminet, nuovo alfiere di Genesis Magma Racing, gareggerà nella Michelin Endurance Cup (MEC) con il francese ed il belga come accaduto nell'ultima 24h Le Mans ed in alcune sfide del FIA World Endurance Championship.

Sull'auto #7 avremo invece Felipe Nasr insieme a Julien Andlauer e non a Nick Tandy, a segno con il brasiliano e Vanthoor dell'ultima Rolex 24 e Sebring 12h. In questo caso nella MEC spicca Laurin Heinrich, campione 2024 GTD PRO con AO Racing Porsche.

Tandy guiderà full-time proprio la 992 GT3-R EVO #77 in GTD PRO nel 2026 insieme al campione del GT World Challenge Europe Gold Powered by AWS Endurance Cup Harry King. Con i due britannici nelle tappe lunghe dell'IMSA WTSC tornerà Alessio Picariello, campione Overall GTWC Europe Endurance.

Credits: Porsche Motorsport

Triarsi all'assalto in GTD PRO, le novità della griglia 2026

Non solo GTP, ma anche tanta attenzione per le GTD PRO con una stellare line-up per Triarsi Competizione. La compagine americana, al debutto in PRO parallelamente con il confermato programma in GTD, sarà attiva nelle prove di durata e nello specifico a Daytona con ben tre piloti ufficiali Ferrari: Alessio Rovera, Miguel Molina e James Calado.

Con loro a Daytona anche Riccardo Agostini che negli ultimi anni ha corso a più riprese con la 296 GT3. Ricordiamo che la Rolex 24 segna la prima apparizione in gara della nuova 296 GT3 EVO, in azione già nei test organizzati da IMSA a metà novembre presso il ‘World Center of Racing’.

Alla Rolex 24 avremo anche il ritorno di Matteo Cairoli. Il comasco correrà con la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #81 di DragonSpeed insieme a Giacomo Altoé, scelto full-time dalla compagine statunitense che nel 2024 ha sfiorato il titolo piloti in GTD PRO con Albert Costa ed una Ferrari 296 GT3.

Altoé militerà in ogni round della serie americana in GTD con il bronze driver Henrik Hedman. Con loro nella MEC (Daytona/Sebring/Watkins Glen/Road America/Petit Le Mans) ritroveremo invece Casper Stevenson.

In attesa di scoprire altri interessanti equipaggi per la prima competizione importante del 2026, alcuni team hanno già girato come già detto a Daytona per provare in ottica della prossima stagione.

Le GTP e le ‘GT EVO’ provano a Daytona

Le GTP sono tutte riviste ed almeno un ‘Joker' per prototipo è stato utilizzato. L'unica eccezione è data da Aston Martin, al secondo anno d'azione con la propria LMH che come noto gareggia anche nel FIA World Endurance Championship.

‘EVO’ in arrivo invece oltre che per la Ferrari 296 anche per la Ford Mustang e la Porsche 992 GT3-R, rispettivamente in pista dal 2023 e dal 2024 (sempre con debutto in Florida a fine gennaio). Menzione speciale per la Lamborghini Temerario GT3, pronta per debuttare dalla 12h Sebring come già ampiamnete annunciato nelle scorse settimane su queste pagine e non solo.

Luca Pellegrini