Moto2 | DBK e Gresini Racing insieme per un 2025 da protagonisti

Nella categoria Moto2 Gresini Racing vanta diversi nuovi sponsor tecnici per la stagione 2025 nella classe di mezzo. Tra questi c'è l'azienda bolognese DBK Special Parts, specializzata nella produzione di accessori per le due ruote.

DBK - Gresini per un 2025 da protagonisti

Nelle ultime stagioni Gresini Racing sta crescendo sempre di più in Moto2 e quest'anno può vantare nella propria lineup due piloti veloci e con molto da dimostrare come Albert Arenas e Darryn Binder. Lo spagnolo è iridato Moto3 nel 2020, mentre il sudafricano vanta un'annata in MotoGP nel 2022 con la Yamaha M1 dell'allora RNF Team capitanato da Razlan Razali. Da questa stagione la formazione guidata da Nadia Padovani ha stretto una partnership con un altro colosso dell'industria motociclistica come DBK Special Parts. L'azienda bolognese è leader nella personalizzazione di moto. Nel 2025 è stato lanciato il coperchio frizione con finestra trasparente al quale è stato aggiunto una nuova illuminazione LED. Estetica, ma anche funzionalità: interamente ricavato dal pieno in lega di alluminio di alta qualità tramite tecnologia 3D, questo componente garantisce robustezza e precisione. La superficie è trattata con un'anodizzazione colorata, che non solo aggiunge un tocco estetico distintivo, ma offre anche una protezione superiore contro usura e corrosione. L'oblò è realizzato in uno speciale materiale plastico ad alte prestazioni, progettato per resistere a condizioni estreme e fornire una visibilità chiara e duratura nel tempo.

Il carter è attualmente disponibile per modelli Ducati, Triumph, BMW e KTM. Il nome DBK sarà presente sui parafanghi delle Kalex portate in pista da Arenas e Binder nella stagione di Moto2, rinforzando quella che è una collaborazione già vigente con Italjet, marchio di scooter bolognese nonché main sponsor della formazione faentina.

Valentino Aggio

