WorldSBK | Cremona Circuit finalmente pronto per il mondiale, ultimati i lavori

Il Cremona Circuit ha ultimato i preparativi per accogliere il WorldSBK. I gestori del tracciato situato a San Martino del Lago hanno annunciato la fine dei lavori di ampliamento, resi necessari per renderlo idoneo alla sua manifestazione più importante. Il mondiale Superbike approderà sulla pista lombarda il 20, 21 e 22 settembre prossimi, e sarà il decimo round della stagione 2024.

Come cambia il Cremona Circuit per il WorldSBK

Le modifiche più sostanziali riguardano la pista vera e propria, allungata per venire incontro alle elevate esigenze di un campionato del mondo. Il nastro d’asfalto ha guadagnato 90 metri, portando la lunghezza complessiva a 3,780 Km. Il layout è leggermente differente, in particolare nel terzo settore: le curve 11, 12 e 13 sono state modificate. Il manto di asfalto è completamente nuovo. Le novità riguardano anche le infrastrutture, con un occhio di riguardo per la capienza e la viabilità. Nel primo caso si è intervenuto sugli spalti, aumentando la capacità totale dell’impianto a 20 mila spettatori. Per quanto concerne le vie d’accesso al circuito, sono state modificate le strade d’ingresso principali: la via d’accesso per i veicoli è stata separata dall’ingresso pedonale, per ragioni di sicurezza. Nuova è anche la torretta della direzione gara, realizzata appositamente per l’occasione.

Come ciliegina sulla torta, il Cremona Circuit ha voluto aggiungere un’altra novità in occasione dell’ingresso nel WorldSBK, presentando il suo nuovo logo. L’emblema conserva i colori grigio e rosso, (i colori tradizionali della città di Cremona, ndr), accompagnati da forme stilizzate che richiamano i tre elementi fondamentali della moto: l’accelerazione, l’ingresso in curva e la staccata.

Il nuovo logo del Cremona Circuit. Credits Facebook Cremona Circuit

Le parole del boss del Cremona Circuit

Sul nuovo logo è intervenuto Alessandro Canevarolo, amministratore delegato della società del Cremona Circuit:

Siamo entusiasti di presentare al mondo questo nuovo logo che ci distingue per la nostra vicinanza alle persone, al territorio, alle moto e agli amanti del motorsport. Come ispirazione abbiamo scelto una delle curve più iconiche del circuito, curva 10, che ci porta con tanta adrenalina al rettilineo di partenza e arrivo, applicando graficamente al logo tutte quelle caratteristiche che i nostri motociclisti conoscono. I colori: il rosso e il grigio scuro che rappresentano la passione e il territorio di Cremona. La pista è stata aperta a inizio aprile e tanti appassionati entusiasti hanno già avuto modo di godersi i nuovi dislivelli e il nuovo layout dell’ultimo tratto di pista.

Riccardo Trullo