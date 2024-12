Ruote Coperte News | Daytona si avvicina, Ferrari ritorna a Bathurst

Tanti gli aggiornamenti dal panorama delle ruote coperte al termine di una lunga stagione agonistica che si concluderà definitivamente domenica con una nuova edizione della Gulf 12h ad Abu Dhabi. Nel frattempo è già iniziato il conto alla rovescia per la prossima stagione agonistica che scatterà a gennaio con la 24h Dubai e soprattutto la 24h Daytona.

IMSA WTSC, la griglia si riempie lentamente…

Mancano pochi tasselli per definire la griglia di partenza per l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Gli aggiornamenti arrivano dalle LMP2 e dalla classe GTD PRO, mentre ricordiamo che nella top class restano da confermare i piloti Aston Martin. BMW M Team RLL e Lamborghini.

In GTD PRO avremo sicuramente ancora la simpatica Porsche ‘Rexy’ con il campione 2024 Laurin Heinrich. Il tedesco torna al volante della Porsche 992 GT3-R #77 AO Racing, questa volta full-time con il campione del FIA World Endurance Championship 2024 Klaus Bachler. La coppia verrà raggiunta nelle tappe della Michelin Endurance Cup da Alessio Picariello.

In LMP2, invece, torna all'attacco CrowdStrike Racing by APR. Il team americano riprende a gareggiare dopo oltre sei mesi di stop visti i noti problemi riscontrati dall'azienda di sicurezza informatica nel giro di pochi giorni. In azione a Daytona avremo il CEO della società George Kurtz insieme al futuro pilota Peugeot per il FIA WEC Malthe Jakobsen, il giovane inglese Toby Sowery ed il regolare alfiere della NTT IndyCar Series per Andretti Global Colton Herta.

Rodrigo Sales e Mathias Beche sono i primi confermati con PR1/Mathiasen Motorsports in LMP2. In azione nelle tappe della Michelin Endurance Cup è atteso Benjamin Pedersen, per la singola Daytona non mancherà il veterano Ben Keating.

Non mancherà all'appello Era Motorsport che in LMP2 ha vinto l'edizione 2024 della Rolex 24 at Daytona e la 12h Sebring. In azione avremo Paul-Loup Chatin, Ryan Dalziel, David Heinemeier Hansson e Tobias Luke, lo scorso gennaio nel 'World Center of Racing' trionfarono Dwight Merriman/Ryan Dalziel/Christian Rasmussen/Connor Zilisch.

Menzione finale per Inter Europol Competition che si ripresenta ai nastri di partenza in North America oltre agli impegni in Europa. Ci sarà Tom Dillmann oltre all'esperto Jon Field oltre a Bijoy Garg e da Antonio Felix Da Costa.

Robert Wieckens con DXDT Racing Chevrolet!

Robert Wieckens sarà in pista nelle prove Sprint dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il canadese, campione dell'IMSA Michelin Pilot Challenge lo scorso anno un'Hyundai Elantra N TCR schierata dal Bryan Herta Autosport, è atteso con la Corvette che verrà schierata full-time da DXDT Racing, team atteso per la prima volta in IMSA dopo aver sfiorato il successo nella classe PRO del Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS.

In attesa di scoprire il teammate dell'ex volto della NTT IndyCar Series, paraplegico dopo il terribile incidente di Pocono nel 2018, ricordiamo che DXDT Racing porterà in GTD il tridente composto da Salih Yoluc, Charlie Eastwood e Alec Udell per le cinque prove della Michelin Endurance Cup (Daytona, Sebring, Watkins Glen, Indianapolis e Road Atlanta).

Maxime Martin saluta BMW Motorsport

Maxime Martin saluta BMW Motorsport al termine del 2024. Il belga si appresta per una nuova sfida dopo esser tornato a rappresentare il brand bavarese nel 2023 dopo una breve e vincente parentesi con Aston Martin Racing nel FIA World Endurance Championship e non solo.

Il 38enne, vincitore della 24h di Spa e non solo in carriera, ha gareggiato nel 2024 con BMW nel GTWC Europe e nel FIA WEC in GT con WRT accompagnando Valentino Rossi. L'ex volto del DTM ha anche guidato la BMW GTP in occasione di alcune tappe dell'IMSA WTSC.

Arise Racing GT al via con Ferrari a Bathurst

Arise Racing GT si prepara per riportare Ferrari a Bathurst in occasione della 12h che aprirà a febbraio una nuova stagione dell'Intercontinental GT Challenge. Due 296 GT3 saranno impiegate per la sfida australiana nelle classi PRO AM e PRO, gli equipaggi verranno definiti a tempo debito.

Come confermato da Antonello Coletta ad Imola alle Finali Mondiali ai media presenti, tra cui LiveGP.it, l'intenzione del brand di Maranello è quella di impiegarsi a tempo pieno nella serie globale di SRO che nel 2025 avrà nuovamente anche un evento in Asia in quel di Suzuka. Ricordiamo che Arise Racing GT ha ottenuto nel 2024 il titolo nel GTWC Australia con la coppia composta da Liam Talbot e dall'ex vincitore della Bathurst 1000 Chaz Mostert.



Mercedes vince ancora il GT World Challenge Manufacturer Ranking

Mercedes si conferma regina nel Fanatec GT World Challenge Powered by AWS Manufacturer Ranking, la classifica che prende in considerazione i risultati ottenuti dalle case nei quattro GT World Challenge globali (Europe, America, Australia ed Asia).

Mercedes ha chiuso l’anno con 20.964p contro i 20.069p di Porsche ed i 17.477p di Audi. Il marchio di Stoccarda ha primeggiato nel GTWC Europe overall e nel GTWC Europe Sprint con Maro Engel/Lucas Auer (Winward Racing Team MANN-Filer), mentre Porsche ha firmato il GTWC America in classe PRO con Elliott Skeer/Adam Adelson oltre che in Asia con Leo Ye Hongli/Yuan Bo.

BMW si consola con l'acuto nella prima edizione del GT4 Manufacturer Ranking. La graduatoria citata, ideata sul medesimo format della classe GT3, ha visto il brand di Stoccarda primeggiare il brand bavarese con 28.581p contro i 27.606p di Porsche. In totale sono state disputate 95 prove tra GT4 European Series Powered by RAFA Racing Club, ADAC GT4 Germany, British GT Championship, Championnat de France FFSA GT, Pirelli GT4 America, GT America Powered by AWS, Monochrome GT4 Australia e Japan Cup.

Porsche conferma i piloti 2025, non c'è Bruni



Porsche Motorsport ha confermato i piloti titolari e non solo in vista della stagione 2025. Gimmi Bruni esce di scena, mentre Ricardo Feller diventa titolare dopo aver completato la propria lunga e significativa collaborazione con Audi Sport.

L'ex campione dell'ADAC GT Masters, vincitore della 24h Nurburgring 2024 e l'acuto nel GTWC Europe Sprint Cup con Mattia Drudi si prepara per una nuova avventura. Sicuramente gareggerà nel DTM con Allied-Racing, équipe che si appresta al debutto con due 911 GT3-R. La compagine teutonica farà affidamento anche su Bastian Buus, ex campione della Porsche Mobil 1 Supercup.

Porsche Motorsport piloti ufficiali

Julien Andlauer (FRA)

Matt Campbell (AUS)

Michael Christensen (DEN)

Romain Dumas (FRA)

Kévin Estre (FRA)

António Félix da Costa (POR)

Mathieu Jaminet (FRA)

Richard Lietz (AUT)

Nico Müller (SUI)

Felipe Nasr (BRA)

Thomas Preining (AUT)

Nick Tandy (GBR)

Laurens Vanthoor (BEL)

Pascal Wehrlein (GER)

Piloti con contratto Porsche

Klaus Bachler (AUT)

David Beckmann (GER)

Bastian Buus (DEN)

Jaxon Evans (NZL)

Ricardo Feller (SUI)

Michelle Gatting (DEN)

Ayhancan Güven (TUR)

Laurin Heinrich (GER)

Wolf Henzler (GER)

Marco Holzer (GER)

Gabriela Jilkova (CZE)

Lars Kern (GER)

Nico Menzel (GER)

Sven Müller (GER)

Patric Niederhauser (SUI)

Alessio Picariello (BEL)

Patrick Pilet (FRA)

Marco Seefried (GER)

Porsche Junior

Alessandro Ghiretti (FRA)

Theo Oeverhaus (GER)







