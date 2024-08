WRC | Rally Finlandia, day 3: Rovanpera profeta in patria

Il sabato finlandese ha incoronato Kalle Rovanpera, assoluto dominatore degli sterrati casalinghi. Il figlio d’arte ha messo a frutto il lavoro svolto nella giornata di ieri, andando ad ottenere il miglior tempo in cinque delle sei prove in programma, tra cui i due passaggi sulla mitica Ouninpohja, tornata protagonista nel WRC nella sua integrità dopo sette anni. Seconda posizione per Sebastien Ogier, davanti al leader del Mondiale Thierry Neuville.

Doppietta Toyota, peccato per Evans

Toyota ha lanciato un chiaro segnale a tutti gli avversari anche nel weekend di Jivaskyla. La scuderia guidata da Jari-Matti Latvala, in questi giorni impegnato nel WRC2, e che ha nella Finlandia la seconda gara di casa, ha messo in strada una prestazione dominante; non ci sono altri aggettivi per descrivere il sabato vissuto in questo primo fine settimana di agosto.

In condizioni abbastanza umide, con il sole che ha fatto capolino solo nel pomeriggio, i piloti hanno dovuto fare i conti con diverse pozzanghere e rivoli insidiosi. Kalle Rovanpera è stato semplicemente inavvicinabile, ampliando il proprio margine sui rivali in ogni p.s. senza colpo ferire. Un’altra grande prova per il giovane campione, che si è in questo modo assicurato i 18 punti come da regolamento. Alle sue spalle, un’altra prestazione di assoluto livello per Sebastien Ogier, staccato a fine giornata di 44.2 secondi.

Chi ha invece avuto una brutta giornata, in casa Toyota, è stato Elfyn Evans. Il gallese alla guida della Yaris Rally1 #33 ha spinto al massimo, ma un semiasse rotto al primo passaggio della p.s. Paijala gli ha completamente rovinato i piani, relegandolo in fondo alla classifica. Evans ha infatti dovuto affrontare tutta la Ouninpohja a velocità ridotta, per poi pagare altri 16 minuti di penalità all’uscita dal parco assistenza, dove i meccanici hanno dovuto lavorare a lungo per sistemare la vettura. Un sabato da dimenticare, proprio quando pregustava l’aggancio nei confronti di Tanak e il riavvicinamento su Neuville.

Da sottolineare, invece, la costanza di Sami Pajari, alla prima uscita su una Yaris Rally1. Dopo aver ottenuto la prima vittoria in p.s. ieri pomeriggio, il giovane talento finnico ha badato a non fare troppi danni, portando a casa un’ottima quinta piazza al congelamento della classifica.

Neuville non a proprio agio ma a podio, M-Sport aggrappata a Fourmaux

Chi ha approfittato più di tutti della situazione è stato, ovviamente, Thierry Neuville. Il belga, leader del WRC, ha chiuso la giornata in terza posizione finale, con un distacco però superiore al minuto rispetto a Rovanpera. Primo dei non Toyota, Neuville si è però lamentato tanto della mancanza di feeling con la sua Hyundai, soprattutto nel corso della mattinata. La seconda i20 rimasta in gara, quella di Esapekka Lappi, è stata invece protagonista di due forature nel corso di entrambi i passaggi sulla Ouninpohja, perdendo ulteriori minuti e compromettendo ancora di più il risultato finale. Per il vincitore 2017 è necessario ora resettare in vista del Super Sunday e della Power Stage di domani.

In casa M-Sport, invece, si continua a dipendere in larga parte dalle prestazioni di Adrien Fourmaux. Il francese, perfettamente navigato da Alex Coria, ha mostrato ancora una volta tutta la propria consistenza, terminando la giornata ai piedi del podio. Il suo team mate Gregoire Munster, invece, è stato protagonista di un pesante botto nella prima prova speciale del sabato, che lo ha costretto al ritiro con la vettura pesantemente danneggiata. Il lussemburghese è certamente molto veloce, ma deve cercare di limitare le proprie intemperanze, che stanno costando parecchi punti ad una Ford Puma che sembra comunque avere un ottimo potenziale.

WRC2: Solberg guida su Latvala

Bella lotta anche per quanto riguarda la categoria cadetta, con Oliver Solberg bravo ad avere la meglio al termine della giornata sul padrone di casa Jari-Matti Latvala, guest star di assoluto livello sulla Yaris Rally2. Terza piazza per Mikko Heikkila, che ha avuto la meglio nel finale sull’estone Robert Virves con la seconda delle Skoda Fabia, dopo i problemi di quest'ultimo.

Nicola Saglia